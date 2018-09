Karolina Brodníčková, Právo

Jak odhadujete výsledek říjnových obecních a senátních voleb?

Přál bych si co nejlepší, ale předpovědím se raději vyhýbám.

Co se stane, když pro ČSSD nedopadnou dobře? Kdo za to ponese odpovědnost?

Především se dívejme, kde to nedopadne dobře. Jestli někdo oslovuje voliče tématy, která je nezajímají, je to jeho problém a zřejmě se to projeví i na výsledku. Ale řekněme si popravdě, že ve velkých městech budou lidé posuzovat kandidáty i podle barvy trička. Upřímně, dnes jim spojení s logem ČSSD body příliš nepřináší. Tím víc si vážím těch, kteří ČSSD neopustili.

Umíte si představit, že byste s kolegy ve vedení ČSSD obhajovali v březnu své mandáty, pokud volby pro stranu dopadnou velmi špatně?

Výsledky komunálních voleb jsou vždy jiné než parlamentních. V obecních volbách 2014 měla ČSSD 5,8 procenta, a to byla rok ve vládě, která byla úspěšná, a ještě v ní nepropukly problémy mezi koaličními stranami.

Věřím, že se nám podaří přesvědčit voliče, že se lidé z ČSSD, kteří byli ve vedení obcí, osvědčili a že nemohou za to, co tady napáchala klika kolem Bohuslava Sobotky a Milana Chovance.

Co se odpovědnosti týká, celé stávající vedení řeklo, že v březnu dá funkce k dispozici. V následujících měsících musíme řešit variantu, kterou máme ve stanovách, tedy aby si nového předsedu a statutárního místopředsedu zvolili všichni členové přímou volbou. Protože jedině tak eliminujeme nejrůznější zákulisní dohody. ČSSD se musí i v očích veřejnosti očistit od pověsti strany se špinavými zákulisními praktikami.

Kandidoval byste na předsedu?

Máme před sebou volby, ty mohou dopadnout jakkoliv. Po nich se ČSSD musí věnovat vnitřní obnově. Nastartovat činnost odborných skupin a expertních týmů. Vnitrostranické referendum k vládě byl ale úžasný příklad aktivizace členské základny. Ukázalo se, že přímou volbu předsedy či místopředsedů bychom tímto způsobem zvládli.

Přihlásil byste se do přímé volby?

Nepředbíhejme. Nejprve nás čekají volby a jejich vyhodnocení, pak intenzivní vnitrostranická diskuse ohledně přímé volby předsedy, načasování sjezdu a převolení předsednictva a ústředního výboru. Uvidíme za pár měsíců, jaká bude situace v ČSSD.

Takže nevylučujete, že budete kandidovat proti Hamáčkovi?

Jan Hamáček je dobrý předseda. Jsem připraven pokračovat v tandemu Jan Hamáček předseda a Jiří Zimola jako první místopředseda. Současně si přeju, aby to byl pevný tandem, takový, jaký fungoval prvních několik měsíců, kdy jsme dokázali eliminovat některé stranické šíbry od jejich požadavků. Byl bych moc rád, kdybychom se k tomu mohli vrátit. Pak bych řekl, že by nebylo nutné přepřahat a bylo by možné pokračovat.

Tuším správně, že za toho šíbra považujete europoslance Miroslava Pocheho?

Já o vlivu pana Pocheho pouze slyšel. Nevím, jaký vliv tam ve skutečnosti je. Ale dovedu si představit, že se o místo na slunci u Jana Hamáčka ucházejí i jiní lidé. Lidé, kteří donedávna tvrdě vystupovali proti naší účasti ve vládě a dnes by třeba chtěli, aby někteří lidé z jejich krajů a okresů obsadili posty náměstků.

Já chci, aby si to ČSSD ve vládě tvrdě odpracovala, abychom nehráli žádné mezikrajské vnitrostranické dohody.

Můžete říci, koho takovými lidmi myslíte?

Nechci nikoho jmenovat.

Nedávno jste byl na návštěvě u prezidenta Miloše Zemana. Proč?

Pokládám za mnohem důležitější, že jsem schopen se s panem prezidentem vídat a konzultovat aktuální záležitosti. Detaily našeho rozhovoru si nechám pro sebe.

Snažíte si získat prezidenta jako spojence v případném vnitrostranickém boji?

Já se především snažím, aby ČSSD neválčila s prezidentem Zemanem. Abychom neopakovali chybu bývalého vedení ČSSD, které válčilo na jedné straně s Andrejem Babišem a na druhé s prezidentem. Myslím si, že je to vyčerpávající boj, který vedl k naší zdrcující porážce v loňských volbách.

Poche nakonec nebude ministrem zahraničí. Novým kandidátem se stal jeho bývalý asistent Tomáš Petříček. Co vy na to?

Nebýt toho, že si Miroslav Poche vzal celou soc. dem. jako rukojmí svých osobních ambicí, tak tu nevznikly domnělé spory mezi Jiřím Zimolou a Janem Hamáčkem. Jsem rád, že Jan Hamáček tu věc aktivně řeší a že nevyčerpal lhůtu do poloviny října. Věřím, že nyní budou následovat kroky dva a tři, tedy že pan premiér představí kandidáta panu prezidentovi a pan prezident se k němu vyjádří. Přeji si, aby ČSSD měla už co nejdříve svého pátého ministra.

Naštěstí Poche už není téma a je potřeba začít řešit důležitější věci. Například jak je možné, že se za posledních pět let postavilo jenom 35 km dálnic? Proč nemá Znojmo ještě obchvat? Proč se každé páté dítě stydí za to, že nemůže chodit na oběd, když na to jeho rodiče nemají peníze? Zastat se lidí proti nesmyslné buzeraci státu…

Měl výměnu kandidáta na ministra zahraničí Hamáček podle vás vyřešit už dřív?

Tandem s Janem Hamáčkem fungoval. Preference nám rostly. Bohužel se to dělo k nelibosti některých členů předsednictva z bývalého vedení ČSSD. Nebudu jmenovat. Ti se vzepřeli. Proto Jan Hamáček musel předsednictvu předložit jména ministrů atd.

Jan Hamáček je bezesporu schopný předseda, je dobrý lídr, jen je potřeba, abychom se my dva spolu snažili víc spolupracovat a nebyl tam prostor pro nejrůznější šíbry a další lidi, kteří se snaží Hamáčka obklopovat a řídit.

S návrhem Petříčka na ministra souhlasíte?

Je to odpovědnost Jana Hamáčka jako předsedy nominovat kandidáty na ministry. Stál jsem na jeho straně od začátku, podpořil jsem jeho návrhy. ČSSD se dostala do vlastní pasti, kdy si předsednictvo v půlce května vymínilo, že bude o kandidátech hlasovat. To se dosud nestalo, a nebýt tohoto bezprecedentního kroku, nebyli bychom v této situaci.

Poradil se s vámi Hamáček o Petříčkovi?

Řeknu vám jen to, že jsem od něj o nominaci věděl s dostatečným předstihem.

Myslíte, že mu Zeman vyhoví?

Jak jsem řekl, zásadně se vyhýbám všem předpovědím.

Opozice kritizuje, že Petříček nemá na takový post politické zkušenosti.

Chtěl bych jí tedy připomenout, jaké osoby sama navrhovala na ministerské posty v minulosti. Dejme Tomáši Petříčkovi šanci, pokud se ministrem stane, ukázat jeho práci. Nemám rád, když je člověk ještě předtím, než stačí cokoliv předvést, okamžitě nálepkován.

Nebyl jste na jednání předsednictva, které se týkalo postupu při řešení obsazení ministerstva zahraničí. Údajně nechodíte ani na jednání grémia a poslaneckého klubu, kam jste zván. Proč?

To je nesmysl. Samozřejmě chodím. Spíš bych se chtěl svých kolegů, kteří měli potřebu zdůrazňovat mou mimořádnou nepřítomnost na předsednictvu, zeptat, nakolik si oni plní své úkoly při jednání Sněmovny a nakolik oni byli přítomni stěžejnímu hlasování o důvěře vládě.

Tím myslíte poslance Milana Chovance.

Pochopitelně. Nevím, proč zrovna Milan Chovanec počítá čárky mé účasti. Když si někdo projde mou docházku na předsednictvu či grémiu, tak má účast je velmi vysoká.

Mělo podle vás vedení potrestat Chovance za to, že se vzepřel výsledku referenda a nehlasoval pro vládu s ANO?

Očekával jsem, že Milan Chovanec bude mít natolik cti, že za výsledky své práce převezme odpovědnost. Přiznejme si ale, že už nikoho nezajímáme, a jestli budeme pokračovat ve vnitrostranických bojích, v personální genocidě navazující na tu Sobotkovu, tak to bude špatně.

Soustřeďme se na komunální volby, máme řadu schopných starostů a komunálních politiků. Dnes (v pátek) v Jihlavě na zasedání platformy Zachraňme ČSSD zní velmi silná nespokojenost se směřováním strany. Po volbách musíme téma vnitřního fungování rozhodně otevřít.

Chtěl byste rozšířit pravomoci předsedy nebo nejužšího vedení, aby mu předsednictvo či ÚVV nemohly „diktovat“?

Je to nezbytná podmínka dalšího fungování ČSSD. Jsme-li v krizi, potřebujeme krizový management. A ten by měl dostat maximální odpovědnost. Ale na to bude prostor za měsíc, až budeme znát výsledek voleb.

Nechci, aby se rozhovor točil o vnitřních záležitostech ČSSD. To ani čtenáře Práva nezajímá. Strana, která není schopná vysílat signály, co chce dělat, ale zabývá se jen sama sebou, není hodná důvěry voličů.

