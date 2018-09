Tomáš Reiner, Právo

Průměrný Čech podle mezinárodního srovnání německého portálu Statista spotřeboval v loňském roce pět kilogramů kávy. Více jí kromě jiných vypijí i Švýcaři, Estonci, Dánové, Nizozemci a Finové, kteří žebříček s více než deseti kilogramy kávy na osobu vedou.

Češi podle loňské zprávy společnosti KPMG stále nejčastěji kupují instantní kávu, ovšem s vyššími příjmy a s velikostí místa, kde žijí, roste poptávka po zrnkové kávě. Tytam jsou přitom mnohde doby, kdy lidé chodili „na kafe“ k přátelům a sousedům. Dnes je běžné potkávat se v kavárně a těch s lepší kávou přibývá.

„Před sedmi lety bylo v Praze všehovšudy pět kaváren s výběrovou kávou. Dnes jich je přes padesát, v celé republice přes sto padesát a vznikají další, nově třeba v Táboře,“ řekl Právu Jaroslav Slámečka, který spoluprovozuje pražírnu Candycane a vývoj na trhu aktivně sleduje.

„Ten trend je určitě rostoucí a je to dobře. Když vidím, jakou práci to dá, vypěstovat a sklidit kávu, tak mám radost, že ti farmáři za svou práci konečně dostávají adekvátní odměnu a už nejsou jen tlačeni velkými firmami, aby produkovali co nejlevněji co největší množství, na kvalitu nehledě,“ potvrzuje Jan Náhlovský, barista a degustátor z pražské La Bohème.

Segment, který sílí nejrychleji



Oba pražské podniky o zákazníky nouzi nemají a jiné to není ani s podobnými v regionech. „Jezdí sem i lidé z daleka, třeba z Olomouce, a říkají, že se tady zastavili jen kvůli nám. V sobotu zrána tady na ulici čeká hlouček lidí a hned po otevření se hrnou dovnitř,“ říká Jiří Giesl, jenž ve své šumperské kavárně Pikola prodává také balenou kávu.

„Dříve si lidé koupili tak čtyři balení za měsíc, ale nedávno jsme jich prodali i dvanáct za dopoledne,“ vysvětluje Giesl důvody, proč chystá ještě vlastní pražírnu.

Těch rovněž po celé republice přibývá, jak dokládá mapa na portále www.prazirny.eu, byť neukazuje úplně všechny a nerozlišuje mezi pražírnami s výběrovou a běžnější komoditní kávou. I tak jich je ale na mapě ČR zaneseno už bezmála sto.

Výběrová káva představuje jen zhruba čtyři procenta objemu celosvětově prodávané kávy. Na druhou stranu, její segment se rozvíjí nejdynamičtěji. Ve Spojených státech, kde je káva nejoblíbenějším nápojem (před neochucenou balenou vodou), se její podíl na trhu za 20 let zvýšil z jednoho na dvacet procent a podobné je to podle Slámečky v Česku. „Od roku 2010 stoupla spotřeba výběrové kávy ze čtyř na patnáct procent,“ tvrdí.

Prémiovou kávu se proto Čechům rozhodl nabízet i řetězec Starbucks. V pražské Jungmannově ulici otevírá kavárnu Reserve, kterou už provozuje v několika městech Evropy.

„Naši zákazníci se stále vyvíjejí, a proto jim chceme poskytnout hlubší zážitky,” řekla Právu marketingová manažerka Starbucks pro ČR a Slovensko Barbora Horníková.