„Na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty. Ocitly se v tragické situaci bez vlastní vůle. Jsou zbaveny základních existenčních a citových jistot a vazeb, které mohou poskytovat jenom vlastní rodiče,” uvedli senátoři v prohlášení, které adresovali premiérovi.

Senátoři odmítají pokrytecké poukazování na jiné formy pomoci i na zaštiťování se situací českých dětí, které přišly o rodiče.

„Nedopouštějme se zbabělosti z možné ztráty procent volebních výsledků,” apelovali senátoři, podle nichž je v případě dětí třeba jednat rychle a účinně. Připomněli v této souvislosti akt sira Nicholase Wintona, který před válkou zachránil v roce 1939 z Československa několik stovek dětí.

Senátoři, kteří výzvu podepsali Václav Hampl Jiří Šesták Zdeněk Papoušek Jan Horník Jiří Růžička Milan Štěch Miroslav Nenutil Tomáš Czernin Václav Láska Petr Šilar Václav Chaloupek Lumír Aschenbrenner Zbyněk Linhart Miluše Horská Michael Canov Zdeněk Brož Petr Holeček Jaromíra Vítková Tomáš Goláň Jiří Carbol Jan Sobotka František Bradáč Anna Hubáčková Šárka Jelínková Lumír Kantor František Bublan Jiří Dienstbier Leopold Sulovský

Senátoři zdůraznili, že by v případě přijetí dětí do ČR musela být stanovena jasná pravidla, aby byly přijaty především nejzranitelnější malé děti. Muselo by být rovněž určeno, na jakou dobu a za jakých podmínek by byly děti umístěny do českých pěstounských rodin, aby byly dodrženy zákony.

Návrh vyzývající vládu k přijetí 50 syrských dětí ve středu odmítla Sněmovna. [celá zpráva]

O jaké děti se má jednat, chce vědět Babiš



Babiš zatím výzvu senátorů odmítl komentovat. „V pátek se sejdu s paní Šojdrovou a poslechnu si její návrh, protože ho neustále mění,” řekl premiér Právu.

Následně senátory vyzval, aby téma nezneužívali ke svému zviditelnění. „Je čím dál víc viditelné, že téma 50 sirotků je jenom mediálně nafouknutá bublina. Ani paní Šojdrová ani senátoři nemají konkrétní děti, které by do ČR přijely, nevědí, kdo je sirotek a kdo dítě bez doprovodu, nemají konkrétní plán, a tím pádem se bavíme o virtuální realitě, ne konkrétních dětech,” uvedl s odkazem na páteční schůzku s europoslankyní.

Bude od ní prý chtít slyšet, jaké děti měla na mysli, v jakém věku a další konkrétní věci. Europoslankyni obvinil, že svými vyjádřeními do médií jen „zvedá vlnu určitých emocí”.