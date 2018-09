zpe, Novinky

Poslanec Marek Benda (ODS) kritizoval, že by to mělo platit pro všechny cizince. „Netuším, proč dělat školení hygienických a kulturních návyků, proč to požadovat po lidech z Kanady, USA a dalších. Možná to má smysl dělat pro lidi z jiných kulturních okruhů,“ podotkl.

Novela kromě toho zavádí kvóty pro ekonomické migranty. Vláda by tak měla mít možnost zavést kvóty pro vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výdělečné činnosti.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) k novele přichystal pozměňovací návrh, podle kterého by se měly rychleji rušit pobyty cizincům, kteří se v Česku opakovaně dopustí úmyslného trestného činu. Hranicí by podle něj měl být půl rok a maximálně tři trestné činy.

Předlohu nyní posoudí sněmovní výbory, poté bude následovat druhé čtení.