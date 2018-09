Zeman poletí do Izraele koncem listopadu, chystá se promluvit v Knesetu

Prezident Miloš Zeman by měl na návštěvu Izraele odletět na konci listopadu. Termín potvrdil ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Zeman by se měl v Jeruzalémě zúčastnit otevření Českého domu a čeká ho rovněž setkání s vrcholnými představiteli židovského státu. Měl by vystoupit i v izraelském parlamentu Knesetu.