Středula byl na Babišovo vyjádření dotázán v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi.

„Pan Středula by chtěl, aby nikdo nepracoval a dostávali jsme jen prachy. To je asi jeho koncept,” řekl ve Sněmovně Babiš. [celá zpráva]

Premiér Babiš k Josefu Středulovi; Zdroj: Česká televize ČT24

Středula, který již dříve připomněl, že „čeští zaměstnanci pracují nejdéle ze zemí EU a patří mezi nejlevnější,” tentokrát opáčil bonmotem.

„Pokusím se o bonmot,” oznámil moderátorovi, který se jej pokusil od tohoto záměru odradit varováním, že v Česku se bonmoty příliš nedaří.

„Pan premiér byl rozrušen, díval se do Poslanecké sněmovny a to ho zrovna napadlo. A spletl si v tomto případě mé jméno s někým jiným,” dodal Středula, který premiérova slova odmítl s tím, že odbory nic takového nechtějí.

Růst minimální mzdy



Další debata o možném zkrácení pracovní doby a zavedení pětitýdenní dovolené se již vedla bez bonmotů. S odborovým předákem diskutovali ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Ten argumentoval, že pokud by došlo ke změnám na poli zákoníku práce, muselo by vzniknout až 50 000 nových pracovních míst, což je při současné nezaměstnanosti nereálné. „Žádná firma nemá dostatek zaměstnanců,” tvrdí Rafaj, jemuž odborový předák doporučil investovat do automatizace.

Maláčová hájila záměr ministerstva, aby docházelo k dalšímu zvyšování minimální mzdy až k úrovni 50 procent průměrné mzdy. Středula v této souvislosti připomněl, že čistá minimální mzda je pod úrovní hranice příjmové chudoby. Podle ministryně je neúnosné, aby pracující lidé chodili na úřad práce pro dávky.

Rafaj označil návrh ministerstva za příliš radikální, Středula nicméně naznačil ochotu dohodnout se na kompromisu.