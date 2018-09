Novinky, ČTK

„Expertní tým se vyslovil ve prospěch podpory talentovaných dětí na všech úrovních, podpořil program zvyšování kvalifikace učitelů a konstatoval, že neexistuje systém financování sportu,” uvedl dále mluvčí. Jednání se zúčastnili také ministr školství Robert Plaga (ANO) a jeho předchůdce Stanislav Štěch (za ČSSD).

Plaga na konci srpna v rozhovoru s ČTK uvedl, že handicapovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami by v budoucnu v běžných školách měli častěji sdílet jednoho asistenta pedagoga. Ministerstvo by podle něj do podzimu mohlo dokončit návrh změn ve vyhlášce o společném vzdělávání ve školách, které připravuje na základě věcné a finanční analýzy dosavadního fungování inkluze.

Ministr chce revidovat přístup ke společnému vzdělávání



Revizi společného vzdělávání avizoval Plaga už při svém nástupu do funkce loni v prosinci. Podle něj je třeba mimo jiné zefektivnit využívání peněz na různé pomůcky včetně asistentů pedagoga.

Vyhláška o společném vzdělávání dětí ve školách platí od září 2016. Její schválení tehdy vyvolalo bouřlivé diskuse, i když většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí měla nárok na docházku do běžné školy od roku 2005. Výjimkou byly hlavně děti s lehkým mentálním postižením, které se vzdělávaly převážně odděleně.

Na inkluzi by příští rok měly jít asi čtyři miliardy korun. Letošní rozpočet počítal pro společné vzdělávání přibližně s dvěma miliardami, v průběhu roku na něj ale šly i další peníze navíc, uvedl ministr. Zdůraznil, že se nechystá rušit speciální školy. V příštím roce je pro ně v návrhu rozpočtu vyčleněno kolem 800 miliónů korun, uvedl. Podle něj je naopak otázkou, zda neuvažovat o zvýšení normativu pro tento druh škol, protože jsou nyní podfinancované.