Proč by vás Pražané měli volit znovu? Primátorem už jste jednou byl v letech 2010 až 2013. Zůstal po vás problém s Opencard, zároveň byl problém z ekotendrem a vy jste to označoval za jeden z důvodů toho, proč došlo k rozpadu koalice a následně k vašemu odvolání. Vedení města tehdy nebylo úplně stabilní.



Všichni tady hlásají svůj boj s korupcí, já jsem ho udělal. Vyčistil jsem pražský magistrát, a dokonce jsem si troufl na takovou věc, že jsme sáhl na dopravní podnik, a to je to, proč jsem byl odvolán. Protože jsem svou práci dělal dobře, ve smyslu našich prohlášení. Bohužel se tam po mém odvolání řada těch lidí vrátila zpátky.

Myslíte úředníky nebo vaše stranické kolegy?

Teď mluvím o výkonné složce. Kromě úředníků i třeba lidé, kteří zajišťují v metru mediální prostor atd. Byl jsem jediný, který plnil program, který Praha potřebuje. To znamená zefektivnit město a zbavit ho kmotrů.

Mluvíte o lidech, kteří se tam vrátili zpátky. Mě na kandidátce zaujalo jméno Davida Vodrážky. V době, kdy se rozpadala koalice, se postavil proti vám a teď ho máte znovu na kandidátce. Jakým způsobem s lidmi na kandidátce do Prahy spolupracujete?

Pro mě je rozhodující to, jestli práce lidí je ku prospěchu města a ku prospěchu městské části. To, že jsem s nimi měl já nějaký spor, to není vůbec rozhodující.

Jak je to s hnutím ANO a ODS v Praze? Mluví se o tom, že máte uzavřenou tajnou povolební spolupráci.

Zcela programově říkáme, že žádné předvolební debaty nevedeme. Chceme debatu o spolupráci vést na základě výsledku, síly, kterou budeme mít a jsem připraveni samozřejmě být i opozicí, protože tak to v politice je. A jestli se to má dělat tak, jak já si ji představuju, tak to bude takhle. Žádné kšeftíčky a dohody předem se dělat nebudou.

Víme jednu věc, že chceme volby vyhrát, abychom byli ta strana, která má možnost si vybírat a jednat se všemi demokratickými stranami s výjimkou komunistů a extremistů o tom, jak by ta spolupráce vypadala. A opakuji věc, která není úplně běžná, ale jsme ochotní jednat i s jednotlivci, pokud budou ochotní přistoupit na náš program.

To znamená, že vy byste byl primátor a třeba polovina rady by byla z ODS a druhá polovina doplněná jednotlivci z různých stran.

Pokud bude část zvolených zastupitelů ochotna pracovat pro náš program, tak není důvod, proč by nemohli být našimi partnery.

Znovu se k tomu vrátím. Opravdu mě zajímá, jestli po pěti letech kritiky ANO, kterou ODS na celostátní úrovni předvádí, byste s nimi do spolupráce šli. Sám víte, že i na magistrátu nastala chvíle, kdy jste hnutí ANO nabízeli, že s nimi do spolupráce půjdete.

My jsme řekli, že jsou tady tři věci, které jsou potřeba, aby se udělaly, a blokuje to Čižinský (starosta Prahy 7 Jan Čižinský) a spol. a že pro takové věci jako je třeba řešení okruhu a metra D, zdvihneme ruku.

Ale na ty následující čtyři roky tady v podstatě není nic důležitějšího než městský okruh, metro D a stavba bytů. A pokud se na tomto shodnete...

Já si nejsem úplně jist tím, že ta pozice je stejná. Hnutí ANO je samozřejmě velmi silné, ale nemá vlastně žádný program a žádnou stranickou základnu v pravém slova smyslu a v řadě věcí postupuje podle toho, co se dozvědí, když mají číslo na svého šéfa. A to je věc velmi složitá.

Pro řadu voličů ODS, je právě ta tou jedinou stranou, která se zásadně vymezuje vůči hnutí ANO a zároveň je tou, která má relevantní sílu na to, je někde v nějaké situaci porazit. Ta spolupráce s hnutím ANO by pro ně, podle toho, co mi řekli, prostě byla zklamáním.

Já bych vám mohl říkat, že mám řadu voličů, kteří jsou voliči ODS a říkají, dejte to dohromady s tím ANO a všechno tady bude fungovat. Samozřejmě, že takoví voliči jsou a samozřejmě, že je i skupina těch, kteří vnímají ANO jako stranu, která není postavena na úplně demokratických principech. Toto všechno budeme zvažovat.

Když lidé volí nějakého politika, tak mu vlastně dávají svůj mandát, aby rozhodoval ku prospěchu toho města, ne na to, že se někomu z voličů zalíbí nebo nezalíbí.

Jak se díváte na kumulaci funkcí, když je člověk zároveň starostou právě na městské části, zastupitelem nebo radním v Praze a třeba i poslancem? Často to kritizují například Piráti. Může být výhodou, že člověk propojí práci z městské části i s tou na celopražské nebo celostátní úrovni?

Pokud ten člověk dokáže pracovat ku prospěchu Prahy, pracuje tím zároveň i ku prospěchu své městské části. Pokud bude prosazovat lokální zájmy své místní části, tak by ten problém vznikal.

A ve vztahu k poslaneckému mandátu, který máte i vy.

Jsem přesvědčen, že v řadě věcí to má své výhody. Pokud tam budou lidé, kteří rozumí Praze a jsou s ní spjati, tak předpoklad toho, že obhajoba věcí, které Praha potřebuje, bude významně lepší.

Pročítala jsem vše, co musíte zvládat a kolik máte funkcí. Jste zastupitelem na městské části Praha 2, v Praze v zastupitelstvu, poslancem ve Sněmovně, místopředsedou správní rady VZP, místopředsedou nadačního fondu Bezpečná Praha, přednostou 3. LF v Ústřední vojenské nemocnici a přednostou gynekologické kliniky ve Fakultní nemocnici na Vinohradech. Jak to všechno stíháte?

Stíhám. Podívejte se na počty mých hlasování ve Sněmovně, na moji účast na zastupitelstvu, na počty operací, které jsem udělal a zjistíte, že jiní lidé, kteří dělají věci na plný úvazek, mi v mnoha věcech nestačí.

A neměl by se primátor opravdu věnovat jen jedné věci, a to je vedení města?

Když jsem byl primátorem, tak jsem si kromě primátorské funkce ponechal svoji medicínskou profesi a měl jsem ambulantní a operační den a zcela hladce to šlo skloubit. Je to o tom, že váš den musí mít 14 hodin a že soboty a neděle nejsou úplně dny odpočinku.

Zajímá mě, jestli se, pokud se stanete primátorem, vzdáte poslaneckého mandátu.

Sám se domnívám, že ty dvě činnosti nelze sloučit dohromady, ale budu o tom jednat se svým poslaneckým klubem. Rozhodnutí není na mně. Když jste za něco zvolen, tak máte určité závazky. Ta nejsnazší situace je teď říct, že se toho vzdám a pak se toho nevzdat.

Pokud srovnám kampaň ostatních subjektů v Praze a ODS, tak to na mě působí tak, že vy a Alexandra Udženija (1. místopředsedkyně ODS a dvojka na pražské kandidátce) jste v jakémsi tandemu, kdežto ostatní víc cílí přímo na lídra. Jste opravdu vy za ODS kandidátem na primátora nebo se to rozhodne až po volbách?

Takové otázky už tady historicky byly. Když jsem byl lídr na primátora, tak se říkalo, že jsem jen fíkový list, a nakonec se mě museli ti kmotři zbavit, protože jsem byl takový primátor, že jsem rozhodoval o tom, co bude a nebude. Já nejsem člověk, co by dělal něco, co by bylo jenom jako nebo někoho kryl.

A je tady možnost, že po volbách budeme mít z řad ODS primátorku?

Nic na světě není stoprocentní, ale mohu vám říct s pravděpodobností hraničící s jistotou, že taková situace vůbec nenastane.

Na billboardech ODS v Praze slibuje, že Pražanům splní očekávání. Jaká ta očekávání podle vás jsou?

Myslím, že Pražané v tuto chvíli očekávají, že se vyřeší největší problém, který mají. V tuto chvíli je to parkování v Praze a doprava jako taková a pochopitelně i otázka bydlení, protože když vzrostly ceny bytů na 90 tisíc za metr, tak bydlení je zvlášť pro mladé prakticky nedostupné.

Když se bavíme o bydlení pro mladé, co říkáte na zvýhodněné půjčky pro mladé, které připravila vláda?

Myslím, že to není řešení té věci. To řešení je jediné, že ceny bytů budou podřízeny zákonu nabídky a poptávky a cena půjde dolů, a to se stane jen tehdy, když se začne stavět. Střízlivým odhadem v Praze chybí 10 tisíc až 20 tisíc bytů.

Pokud byste se stal primátorem, jak byste ty věci rozhýbal?

Úplně ta první věc je, že v Praze je zhruba 900 zamrzlých projektů, protože nemají vypořádané všechny náležitosti, aby dospěly k územnímu rozhodnutí. Byty už jsou v jednacím projektu a představuje to asi 40 tisíc bytů. Je to ve fázi, kdy mají nějakého svého investora, který by chtěl stavět a má i prostor, kde by je chtěl stavět, ale nemůže, protože úřední schvalování trvá až 10 let.

Zajímá mě konkrétně jak to rozhýbete.

Kdybychom dokázali ten úřednickým moloch rozhýbat, jak na úrovni magistrátu, tak na úrovni státní správy, tak se z fleku může začít stavět těch 40 tisíc bytů.

V okamžiku, kdy budeme mít možnost do toho zasahovat, tak můžeme trvat na dodržování termínů, které správní úřady mají. Můžeme všechny složky procesu, které spadají pod hlavičku magistrátu, přinutit k tomu, aby dodržovaly zákonné lhůty. Je to i otázka toho, že celá řada věcí musí přejít do elektronické podoby. V okamžiku, kdy máte elektronickou podobu, budete okamžitě vědět, kde je ten projekt zadržen a budete moci zasáhnout.

Jaký je váš pohled na současný systém parkovacích zón? Měla by být v Praze zavedena jednotná parkovací zóna?

Samozřejmě parkovací zóna musí být jednotná pro celou Prahu. Všichni jsme Pražané a máme tady právo bydlet a parkovat. Samozřejmě, že těch parkovacích míst není v Praze dostatek. Ani zavedení celopražské parkovací karty vám nezaručuje, že to místo seženete, ale dává vám možnost ho hledat.

Jak to poté vyřešit ve vztahu ke Středočeskému kraji?

Naše představa je, že by měli parkovat na okraji Prahy na PR parkovištích, která se přestala zcela stavět a žádná nepřibyla. To parkoviště potřebuje jen plochu, kde můžete zaparkovat a kde to je relativně hlídané, aby se vám s tím autem nic nestalo. Musí to být blízko hromadné dopravy. Je to i o tom, abyste mohl takto zaparkovat někde u Prahy, třeba v Klánovicích a dojet do Prahy vlakem.

Je možné uvažovat i o tom, že Středočeši a v Praze pracují budou mít možnost získat nějakou kartu za rozdílnou cenu, ale až v okamžiku, kdy dokážeme rozeběhnout Prahu.