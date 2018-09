Novinky, ČTK

Nová lávka bude mít obloukovou konstrukci a bude o metr širší než ta původní. Stát by měla stát v roce 2020. Cenově by se měla stavba vejít do 40 miliónů korun, přesnou cenu ale určí až detailní projekt, který teď firma musí zpracovat.

Návrh nové lávky pro Nymburk

„Lávka by měla řeku překlenout v prostoru původní lávky pro pěší z roku 1984, u níž se prokázaly vážné stavebně konstrukční nedostatky mostovky, včetně koroze konstrukce kvůli nekvalitnímu stavebnímu provedení,” uvedlo město v tiskové zprávě.

Stráský dříve k lávce v Nymburku uvedl, že byla v havarijním stavu hlavně proto, že zkorodovala nosná lana. Původně navrhoval lávku opravit. Nakonec ale město rozhodlo, že bude stržena.

Stráský se zúčastnil soutěže na novou. Dostal se do užšího výběru a soutěž nakonec vyhrál. Porota rozhodla v pátek, vybírala ze šesti návrhů.

„Návrhy byly posuzovány anonymně, aniž by porotci znali jména jednotlivých autorů. Porota byla složená z předních architektů (Václav Aulický, Lukáš Ehl, Jan Pešta), mostních inženýrů (Jan L. Vítek - předseda, Milan Komínek, Petr Vítek) i zástupců Městského úřadu v Nymburce (starosta Pavel Fojtík, místostarostové Adriena Gabrielová a Jan Ritter a městský architekt Jan Němec). Jednání se zúčastnili také experti na dopravu, ekonomiku, památkovou péči, statiku a další zástupci městského úřadu v Nymburce,” uvedl mluvčí města Petr Černohous.

Vizualizace nové lávky pro Nymburk

Stráský je podepsaný i po lávkou v pražské Troji z roku 1984, která se loni na začátku prosince zřítila do Vltavy. I v tomto případě byl zřejmě problém v korozi lan v konstrukci.

Stráský už dříve řekl, že podobné konstrukce se dnes už dělají jiným způsobem, jsou lépe zabezpečeny, aby se k ocelovým lanům nedostala voda.

