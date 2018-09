Padaly teplotní rekordy, v Ústí naměřili 32,7 stupně

Na 24 místech v Česku naměřili teplotní rekordy pro 12. září. Je to asi šestina z meteorologických stanic, které jsou v provozu 30 a více let. Nejtepleji bylo v Ústí nad Labem, kde středeční maximum 32,7 stupně Celsia přepsalo dva roky starý rekord 31,3 stupně. Sdělila to Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).