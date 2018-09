Novinky, ČTK

Jelikož Štěch bude na dlouhodobě plánované zahraniční cestě ve Francii, měla jej z pozice 1. místopředsedkyně komory zastoupit Horská. To však Hrad odmítl.

„Zástupce Senátu bude na středeční koordinační poradě na Pražském hradě chybět. Předseda Senátu Štěch se zúčastnit nemůže kvůli dlouho naplánované cestě do Francie. Hrad dnes odmítl, aby ho standardně zastoupila 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská,” uvedl Senát na Twitteru.

Vztahy Zemana a Štěcha jsou dlouhodobě chladné. Šéf horní komory nicméně označil jednání Hradu za nešťastné.

„Je to nešťastné, je to chyba a jenom to potvrzuje, že jednání Pražského hradu vůči Senátu je nepříliš přátelské,” uvedl Štěch telefonicky z Paříže, kde je na dlouho plánované návštěvě, mimo jiné k oslavám 100. výročí vzniku Československa.

Tradiční formát, argumentuje Hrad



Štěch uvedl, že Horská ho jako první místopředsedkyně podle zákona o jednacím řádu Senátu zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti. Navíc od něj měla pověření k účasti na středeční schůzce.

„Dneska jsme se dozvěděli od kancléře Vratislava Mynáře elektronickou poštou, že tam (Horská) chodit nemá, že je to jenom pro předsedy,” řekl Štěch. „Nepustí mě tam,” potvrdila v textové správě Horská.

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská

FOTO: Petr Horník, Právo

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček odmítnutí zdůvodnil tím, že formát schůzky je „tradičně dán”.

„Nejvyšší ústavní činitelé, ministr zahraničních věcí a ministr obrany. V Senátu jistě celou záležitost přijmou s pochopením a neuchýlí se k předvolebnímu čecháčkovskému politikaření,” napsal mluvčí.

Stačilo by začít později



Štěch připomenul, že Kanceláři prezidenta republiky nabízel, že by schůzce uzpůsobil svůj program v Paříži, pokud by se setkání konalo nikoliv od 14:00, ale od 17:00. Tomu ale podle Štěcha vyhověno nebylo. Ovčáček k tomu již dříve uvedl, že „slušný člověk respektuje už před časem stanovený termín a nedůstojně neskuhrá”. Štěch poznamenal, že jeho cesta do Paříže byla naplánována ještě před termínem schůzky na Hradě.

Předseda horní komory také uvedl, že Senát bude v zahraniční politice postupovat jako doposud.

„Když se neúčastníme, tak se nebudeme cítit nějak silně vázáni tím, co tam (na schůzce) případně bude dojednáno, pokud to nebude v souladu s našimi názory,” řekl Štěch. Návrhy, které pro schůzku připravilo ministerstvo zahraničí, označil za „vcelku přijatelné”.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

Ústavní činitelé na středeční schůzce mají probrat sankce proti Rusku, migraci, vztahy s Izraelem a nebezpečí spojené s obchodními válkami. Koordinační schůzky svolává Zeman. Jejich cílem je, aby si hlavní představitelé České republiky sladili své zahraniční postoje. Poslední schůzka se uskutečnila loni v dubnu. Štěch na to již dříve poukázal s tím, že koordinace v zahraniční politice vázne, což „způsobuje určitá rizika”.