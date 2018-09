ok, Novinky

Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel v sobotu uvedl, že stávka nepřipadá v úvahu, protože by tak odpovědnost za pacienty nesli lékaři. Protest by podle něj mohl vypadat podobně jako v roce 2010, kdy lékaři dávali výpovědi a odmítali nezákonné přesčasy. Zdravotníci chtějí na platy přidat o 10 procent víc a odmítají nabídku ministerstva na pěti procentní růst.

„Poslouchám to se zvláštním pocitem, měli jsme jednání, kde jsme se bavili o různých možnostech. Ve zdravotnictví bude růst o celkem 13,6 miliard. Nemyslím si, že je správné přidávat všem plošně. Chceme podpořit hlavně mladé lékaře, kde jsou platy nízké,“ uvedl Vojtěch s tím, že ministerstvo nemá peníze na desetiprocentní nárůst platů.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková (vlevo) a místopředsedkyně svazu Ivana Břeňková na tiskové konferenci odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR k vyhlášení stávkové pohotovosti.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jinak hovoří předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková, která bude o možnostech příští týden jednat s představiteli svazu. „Naše návrhy byly o tom, aby se do zdravotnictví pustilo více peněz. Jsou rezervy, které můžeme použít. Navrhovali jsme například zvýšení plateb odvodů pojištěnců. Chceme desetiprocentní nárůst, proto byla vyhlášená pohotovost,“ konstatovala Žitníková.

Srovnat ambulantní a nemocniční péči



Podle ní by se na platy mohla použít polovina rezervy, která dohromady činí 38 miliard. Ministr to však rezolutně odmítl. „Řekli jsme, že se budeme bavit o průměru 5 procent, ale s tím, že to nechceme dát všem, jsou lékaři, kteří mají až 130 tisíc korun,“ vysvětlil ministr.

Přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) profesor Jan Pirk

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Plošné zvyšování platů lékařů odmítá také kardiochirurg Jan Pirk, který se také zúčastnil diskuze. „Jsem proti plošnému zvyšování peněz. Více lékařů je v ambulantní sféře než v nemocnicích, a přesto se v nemocnicích řeší zákroky, kterými by se měli zabývat ambulantní lékaři. To by se mělo vyrovnat,“ navrhl Pirk.

Podle něj by se v Česku mohl používat třeba izraelský způsob financování zdravotnictví, kde jsou v jednom balíčku výkony zadarmo a kdo chce vyšší péči musí si připlatit.

Žitníková navíc upozornila, že zdravotní sestry mají čím dál horší pracovní podmínky, protože se musejí starat o velké počty pacientů. Připomněla například, že sestry jsou nuceny zvedat například těžší pacienty i přesto, že podle předpisů mohou ženy zvedat maximálně 15 kilogramů. „Když se navíc o 45 pacientů stará jedna sestra, tak ti lidé prostě do toho zaměstnání nechtějí nastoupit,“ konstatovala Žitníková.