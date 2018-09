Mladí Češi se vytáhli, dívky boubelatí

Zatímco mladí muži v Česku mohou být se sebou spokojeni, protože fyzicky zrají jako víno a jsou z nich stále větší chlapáci, dívky by se měly nad sebou vážně zamyslet. Jeden z posledních vědeckých výzkumů ukázal, že průměrná výška mladých mužů v republice se každých deset let zvyšuje o centimetr. Dívky rostou také, nikoli však do výšky, ale do šířky.