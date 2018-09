Barbora Zpěváčková, Novinky

Co vás přimělo jít do komunálních voleb? V ČSSD už nějakou dobu jste, ale nikdy jste nikam nekandidoval.

Byl jsem znám jako velký kritik poměrů v ČSSD. Spolustraníci mě vyzvali, abych se po té kritice chopil šance a začal to dělat s nimi. Měl jsem nějaké podmínky, protože si myslím, že ta strana by se měla pozitivně změnit a měla by představit nové tváře a programově si uvědomit, kdo je její volič a kde je její šance na úspěch. Poté, co jsme si tohle vyříkali, jsem souhlasil.

Po tom koketování s menšinovými tématy se soc. dem. vrací k svému fundamentu.

Klientelistické vazby, které jste kritizoval, už v pražské ČSSD nejsou?

Myslím, že s tím strašně pohnuli. Ta situace se jednoznačně zlepšila. Nejsem jakobín, abych ukazoval, kdo je dobrý a špatný. Ale vidím tam obrovský posun. I tematicky. Po tom koketování s menšinovými tématy se soc. dem. vrací k svému fundamentu, což jsou debaty o tom, jak má být společnost spravedlivá, jaký je kapitál práce.

Při zahájení kampaně jste říkal, že v Praze byste měli získat pět procent. Není to málo?

Říkal jsem, že super úspěch by bylo cokoliv dvojciferného. Kdyby to nebylo pět procent, tak je to hrozně špatně.

Do voleb jdete s tím, že chcete zavést MHD pro Pražany zdarma. Nebylo by lepší za ty čtyři miliardy, které to bude stát, koupit nové tramvaje nebo investovat do zlepšení MHD?

Tři čtvrtiny jízdného jsou dotovány už dnes. Kdyby lidé měli zaplatit plnou cenu, tak by lítačka na rok stála 15 tisíc. Druhá věc je, kolik stojí ostatní možnosti pohybu po městě. Všechny velké městské tunely jako Blanka stojí neskutečné peníze, stála 40 miliard. Není tam žádná fotobuňka, která zpoplatní průjezd. Užíváte si v tom autě jízdu tunelem jako službu zdarma řidičům v hodnotě 40 miliard. Nikomu to nepřijde divné. Navíc MHD zdarma zavedeme jenom pro Pražáky. Domníváme se, že pro lidi, kteří bydlí v Praze, pracují v Praze, ale nejsou v Praze hlášení, to bude takovým lákadlem, že se přihlásí k pobytu v Praze. Přihlásí se tolik lidí, že ten výpadek dostaneme zpátky. Co Pražák přihlášený k dani, to 36 tisíc za rok podle posledního rozpočtového určení daní. Sto tisíc lidí vám ten výpadek vykompenzuje.

Nestane se to, že tramvaje budou nacpané a nebude se v nich dát dýchat?

To také promýšlíme. MHD je perspektivní a měli bychom ji dále rozšiřovat. Máme spoustu nápadů na tramvajové tratě. Chceme rozšířit metro, chceme vybudovat trasu metra D. Když naučíme dopravní podnik podnikat, tak ty možnosti jsou neomezené. Ta největší výhoda je, že uvolníme ulice, bude méně aut a čistý vzduch.

Mám za to, že tu infrastrukturu vrátí soc. dem. v lepším stavu, než ji převzala.

Nemohl něco z toho prosadit váš náměstek pro dopravu Petr Dolínek, který byl poslední čtyři roky na magistrátu?

On se soustředil na nějaké slevy a na opravy. Když děláte opravy, tak myslíte na ty budoucí vlády. Mám za to, že tu infrastrukturu vrátí soc. dem. v lepším stavu, než ji převzala. Určitě to způsobilo nějaké dopravní zácpy a problémy, ale snaha situaci snažit tady evidentně byla.

Takže si myslíte, že pan Dolínek odvedl dobrou práci?

Pokud jde o snahu opravit mosty, tak určitě odvedl dobrou práci. Ostatní věci nebudu hodnotit.

Výbor pro světové dědictví UNESCO poslal vytýkací dopis ohledně developerských projektů v centru Prahy. Jak se k tomu stavíte? Změnil byste zákon o památkové péči?

Centrum jako piazzettu bych rozhodně nezastavoval. Zároveň v Praze už vznikly čtvrti, které výškově přesáhly horizont. Myslím, že není možné diktovat, že na Pankráci nemůžeme mít vysoké domy. Tam se dá výstavba zahušťovat. Samozřejmě si nepostavíme za Pražským hradem obrovský Motokov (původní název třetí nejvyšší budovy v Praze postavené v 70. letech – pozn. red.). Ale dovolme moderním čtvrtím, aby se rozrostly do výšky.

Chceme nastavit kvótu, že by 10 procent nově vznikajících bytů dostalo do vlastnictví město.

Jak byste řešil drahé bydlení v Praze?

To je nejzásadnější věc a je to základní téma voleb. Podstatné je, aby Praha myslela na všechny obyvatele a aby i Pražáci, kteří bojují od výplaty k výplatě, měli šanci. Nájem vám sežere z příjmu zdaleka nejvíc peněz. Navrhujeme komplex opatření, která zlevní život v Praze. A nabízíme dlouhodobou vizi na znovuvybudování městského bytového fondu. Vzorem je Vídeň, kde sociální demokracie vládne přes 25 let. Chceme nastavit kvótu, že by 10 procent nově vznikajících bytů, což je asi dva tisíce za rok, dostalo do vlastnictví město.

Jak to chcete udělat?

Dohodou s developery, kteří staví nové projekty, že tam budou byty pro město. V dopravních předpisech je, že každý byt musí mít parkovací místo. To toho developera stojí neskutečné peníze. Pokud chceme mít jasno v tom, že MHD je cesta vpřed, tak mu řekneme: Ty nám tady vybuduješ byty bez parkovacích míst a lidé dostanou byt přidělený s tím, že budou jezdit MHD, a buď to vezmou, nebo nevezmou. Nebo developer staví a vy mu dáváte pozemky. Můžete ty byty získat bezúplatně za pozemky.

Zelení by nás v Praze neměli nutit, abychom přijímali uprchlíky.

Zelení jdou do voleb s tím, že by Praha mohla ubytovat až pět tisíc uprchlíků. Podle nich tady chybí pracovní síla, ti uprchlíci by to naplnili a Praha by si to podle Zelených mohla dovolit. Co na to říkáte?

Problém uprchlictví je velký problém. Naše politika je v tomhle směru nastavena velmi správně, občané to oceňují. Jakékoliv otevírání příležitostí v tomhle směru mi přijde špatně. Znejišťuje to konsenzus, ke kterému Česká republika došla a dochází k němu Evropa. A ten zní: pomáhejme v místě a rozhodně nedistribuujme uprchlíky mezi členské země. Ať Německo svůj problém, že si ty lidi pozve, neřeší na evropské úrovni. K tomu nemůžete nikoho nutit. Ani Zelení by nás v Praze neměli nutit, abychom přijímali uprchlíky. Komunální volby o tomhle být nemají. Netýká se to ani pražské ekonomiky. Myslím spíš na lidi, kteří žijí tady, než na lidi v Ghaně.

Je důležité zastavit migrační trasy, zastavit pašeráky.

Souhlasíte tedy s postojem premiéra Andreje Babiše (ANO).

Souhlasím. Určitě je skvělé, když se v Evropě hledají i pozitivní řešení, když ČR nebude jen ta, která věci brzdí, ale přináší i svoji agendu. Je důležité zastavit migrační trasy, zastavit pašeráky, zastavit ilegální migraci a stabilizovat země, ze kterých migranti přicházejí, a bojovat proti fenoménům, které ji způsobují, jako je mezinárodní terorismus a rozvrácení států v okolí. Dokonce pracuji na resortu, kde to je denní chleba. Sám jsem dohadoval s Kurdy v Kurdistánu dodávky našich nábojů v době, kdy bojovali za nás proti radikálům z IS. V tomhle jsem pevný a považuji to za velkou věc, kterou je třeba řešit jasným způsobem.

Tenhle postoj byste zastával i ve funkci ministra zahraničí?

Své postoje mohu měnit, ale v tomhle případě bych u toho určitě setrval. Netýká se to lidí, kteří jsou politicky perzekvovaní. Můj tatínek (herec Pavel Landovský – pozn. red.) byl připraven o státní občanství, nemohl se domů vrátit, byl ve vyhnanství. Kdyby se k němu Rakousko nezachovalo čestně, tak by neměl žádnou vlast. Já si té pomoci vážím. Ale mnoho lidí, kteří se hýbou, se nehýbe z politických důvodů, ale čistě z ekonomických. A s ekonomikou lze něco dělat. Je to úvaha a nebudu na ní nic měnit.

Rozhodně nemám žádný plán, jak se zdekovat na ministerstvo zahraničí

Usednete po volbách v Černínském paláci?

To bych si nedovolil takhle své voliče mást. Kandiduji v Praze a myslím to vážně. O žádné takové věci neuvažuji. Žádnou takovou nabídku ani nemám, nikdo o tom se mnou nemluvil. Respektuji, že to řeší předsednictvo strany. Garantuji vám, že to není věc, kterou bych řešil. Zajímá mě Praha.

Když budete mít v Praze pět procent, budete na magistrátu?

Když budu v opozici, můžu dál pracovat na ministerstvu obrany. Ale rozhodně to není tak, že bych v Praze dělal kampaň a někde postranně přemýšlel, že budu ministrem zahraničních věcí. Člověk by neměl dělat několik věcí najednou. Rozhodně nemám žádný plán, jak se zdekovat na ministerstvo zahraničí.

Sociální demokracie je malá strana. Ztratíme-li dvě tři procenta, půjdeme pod vodu

Přijde mi zajímavé, že pan Hamáček trvá na panu Pochem, zároveň se spekuluje o tom, že ministrem zahraničí byste měl být vy. Vy jste přitom dříve, v tom roce 2012, kritizoval právě pana Pocheho za klientelistické vazby. Jak spolu nyní vycházíte?

Mirek Poche je europoslanec, takže se nutně nikde nemusíme střetávat. Známe se od školy, chodili jsme na stejnou fakultu. Myslím si, že soc. dem. by měla ctít jednu zásadu. Sociální demokracie je malá strana. Zapomeňme na to, že je to strana, která si může dovolit ztratit dvě nebo tři procenta, aby si vybojovala vnitřní bitvu. Ztratíme-li dvě tři procenta, půjdeme pod vodu. Poslední, co bych dělal, je, že bych jakkoliv znejišťoval to, na čem se relevantní lidé ve straně dohodli. Vůbec nemám důvod to jakkoliv komentovat. Jestli to někdo ve straně komentuje, tak ať si připíše na vrub škodu, kterou to může způsobit. Jestli to někdo ve straně dělá, tak by s tím měl přestat.

Vaše vztahy s panem Pochem jsou jaké?

Jsou úplně korektní.

Myslíte si, že ČSSD si neškodí, jak pořád oddaluje to řešení na ministerstvu zahraničí? Pan Hamáček sliboval, že to přes léto vyřeší, a nyní chce čekat až do října.

Honza Hamáček je opravdu schopný člověk, znám ho dost dlouho. Zvládne po nějakou dobu řídit dva resorty. Teď jsou volby, je správné, když strana nyní tu věc odloží. Za tímhle řešením jednoznačně stojím a myslím, že to každý pochopí. Sociální demokracie si bude škodit, když bude zpívat dvojhlas. Ta strana neunese pět šest vnitřních proudů a nějaký boj o moc, který se dává na odiv veřejnosti. Jsem člověk, který je schopen uvnitř strany se o něco strašně pohádat. Ale když si na něco s někým plácnu, tak si plácnu a držím slovo a budu to dodržovat.

ČSSD nyní nepůsobí úplně jednotně, první místopředseda strany Jiří Zimola byl nečekaně u prezidenta, jsou to dobré signály?

Ani tohle nebudu kritizovat. Mám jen jeden úkol – soustředit se na Prahu. Neočekávejte ode mne nic jiného než to, na čem se usnese předsednictvo. Dovolím si říct, že by tak měli postupovat úplně všichni včetně pana Zimoly.