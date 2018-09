jr, Novinky, Právo

„Hasiči vyjížděli k čerpání vody ve sklepě domu v Kroměříži, kde voda dosahovala až půl metru,“ informoval mluvčí zlínských hasičů Roman Žemlička. Vodu bylo třeba čerpat i ze sklepa obecního úřadu ve Slavkově na Uherskohradišťsku, či v Malenovicích u Zlína v tamním hospicu.

Ve zlínské části Štípa se do ulice valila voda a bláto z okolních polí do garáže a sklepů, zadním vchodem natekla voda do bytového domu v sídlišti Zachar v Kroměříži.

Intenzivní a vydatné srážky hrozí Moravě a jihu Čech do pondělních 21:00. Za tři dny může v těchto místech podle meteorologů spadnout 60 až 120 litrů vody na metr čtvereční.

„V průběhu uvedeného období bude intenzita deště přechodně zesilována bouřkami, krátkodobé úhrny mohou dosáhnout až 30 milimetrů,” varuje Český hydrometeorologický ústav.