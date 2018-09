Jana Perglerová, Právo

Zdravotnické zařízení se od roku 1995 specializuje na asistovanou reprodukci. Za dobu své existence pomohlo na svět už více než 11 tisícům dětí.

„Naše první děti, jestli to tak mohu říct, už dorostly do reprodukčního věku. Je jim kolem dvaceti let a někteří už mají vlastní potomky nebo se na založení rodiny chystají. Stále je sledujeme, pokud mají zájem,” řekl Právu Jaroslav Hulvert, primář IVF oddělení klinického centra.

Tvrdí, že narozené prostřednictvím asistované reprodukce nemají většinou problémy s vlastní plodností a jejich potomstvo přichází na svět přirozenou cestou. „Jsme tomu rádi. Jsou to samozřejmě jen naše poznatky, chtělo by to provést nějaký oficiální výzkum a analýzu,“ řekl Hulvert.

Děti nejvíce lákala opičí dráha.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Problémy se založením rodiny řeší v současné době skoro každý pátý pár. Může za to nejen obecné zhoršování plodnosti populace, ale i odkládání mateřství na pozdější věk.

Děti se v areálu Vltavanů bavily po svém a navzdory zamračené obloze využily všech možností, které klidné odpočinkové místo na břehu řeky nabízí. Ti nejodvážnější vyzkoušeli i lanovou opičí dráhu se skluzavkami, která je největším komplexem ve střední Evropě.

Holčičky byly nadšené z malování na obličej.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Letošní oslavu přišli pozdravit oblíbení hrdinové z filmů, jako jsou Spiderman, Wonder Woman, Superman, ledová královna Elza a další postavy. Děti měly na výběr z několika soutěžních stanovišť s různými disciplínami. Házely míčky, skládaly „želví“ puzzle a plnily pohádkové úkoly. Využily, pokud to déšť dovolil, všech vnitřních i venkovních možností areálu.

Obsypaný byl stále i stolek s kreslením. Nejen holčičkám se nejvíc líbilo líčení obličeje. Děti nakonec rozparádilo vystoupení Michala Nesvadby a dalších hostů zábavné dětské show.