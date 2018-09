Ludmila Žlábková, Novinky, Právo

Vojenské letectví v letové ukázce zastupuje na jubilejním 25. ročníku letecké show zejména ukrajinský bitevník SU-27, průlet JAS-39 Gripen z výzbroje české armády či na statické ukázce dvojice britských Eurofighter Typhoon.

Na stojánce si mohou návštěvníci prohlédnout dvojici strojů Eurofigher Typhoon z výzbroje britské RAF.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Špičkovou skupinovou akrobacii předvádí lotyšská skupina Baltic Bees, létající na strojích české výroby L-39 Albatros.

The Flying Bulls, létající na čtyřech strojích XA-42

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Ze Slovinska přiletěl Jago Stemberger s letounem Ultimate 20-300S, který je jediným exemplářem tohoto letounu. Jde o akrobatický speciál vlastní konstrukce. Dosud tu nic takového nebylo ke spatření,“ upozornil tiskový mluvčí akce Tomáš Otruba.

Slovinský akrobatický speciál Ultimate 20-300S

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Exkurzem do historie letectví je zase přítomnost legendy 2. světové války letounu Spitfire Mk.XVIE. Zařazení tohoto konstrukčně velmi zdařilého stroje do výzbroje RAF a umění jeho pilotů způsobilo skutečný zvrat ve vývoji tohoto největšího světového konfliktu. [celá zpráva]

Počátky letectví ukazuje replika Kašparova Bleriota, z Polska dorazil letoun YAK-3U, českou historii připomíná Aero C-104 a další stroje.

Britská RAF se prezentuje také dvojicí letounů Tucano T1.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Připomenou tajný výcvik Izraelců

Součástí programu letecké show bude i nedělní vzpomínkový akt na tajný výcvik izraelských vojenských pilotů, který se před 70 lety uskutečnil i na královéhradeckém letišti. Připomene také 70 let státu Izrael a 100 let Československa a tradici jejich přátelských vztahů.

Ukrajinský stíhací bitevník SU-27

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„V době, kdy na rodící se stát Izrael bylo uvaleno zbrojní embargo, mu Československo jako jediná země na světě poskytovalo dodávky zbraní a také výcvik jeho vojáků. Speciální byl zvláště výcvik pilotů. Vše probíhalo v přísném utajení a ještě desítky let po výcviku byly k dispozici jen kusé informace,” uvedl ředitel Centra Sion Denis Doksanský.

Před lety se podle něj podařilo sestavit seznam pilotů a jejich instruktorů z leteckého výcviku v Hradci Králové a následně umístit pamětní desku s jejich jmény v areálu královéhradeckého letiště, před budovou Technologického centra. Pietní akt se uskuteční v neděli zhruba o půl druhé odpoledne u pamětní desky izraelských pilotů.

Ukrajinský stíhací bitevník SU-27

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Ukrajinský stíhací bitevník SU-27

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Vstupné na CIAF, jehož partnerem je i deník Právo, je 300 korun, děti do 15 zdarma. Na letišti jsou parkovací plochy zpoplatněny sto korunami, návštěvníci se však mohou dopravit i speciálními autobusovými linkami.

První ročník se uskutečnil roku 1993. V té době bylo v Hradci Králové ještě aktivní vojenské letiště. Poté co ho armáda opustila, organizátoři přesunuli místo konání letecké show na šest let (2003-2008) na letiště v Brně Tuřanech. Zpět do Hradce Králové se vrátili roku 2009.