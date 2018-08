Barbora Zpěváčková, Novinky

„Navrhl jsem vedení soc. dem., že k řešení se vrátíme po volbách. Definitivní řešení představím v druhé polovině října,” řekl po jednání Hamáček. Předsednictvo ČSSD prý jeho návrh jednomyslně akceptovalo. Na jednání však chyběl první místopředseda strany Jiří Zimola, který dlouhodobě vystupuje proti Pochemu.

„Navrhoval jsem Miroslava Pocheho, nevidím důvod, proč bych na tom měl něco měnit,“ řekl ještě před jednáním grémia Hamáček.

Poche na rozhodnutí předsednictva reagoval se slovy, že je rád, že za ním vedení strany stojí. „Říkám pořád, že si té silné podpory velmi vážím a budeme dál jednat s Janem Hamáčkem o situaci s dalšími partnery,” napsal Novinkám Poche v sms zprávě.

Hamáček: Nezatěžujme kampaň spory



Hamáček zdůraznil, že sociální demokracie situaci nezavinila. „Čím dál častěji slýchám, že by případnými spory bylo lepší nezatěžovat horkou fázi předvolební kampaně. Chci, abychom se soustředili na kampaň a vysvětlovali, co děláme ve vládě pro občany ČR,” vysvětloval Hamáček. Komunální volby se konají zároveň s těmi do Senátu 5. a 6. října.

Tento scénář Novinkám už ve čtvrtek nastínil důvěryhodný zdroj z Lidového domu, který si nepřál být jmenován. „Vypadá to tak, že to necháme po volbách. Ve straně nikdo nechce nějakou krizi v předvolební kampani. Znamenalo by to nominaci nového ministra, a to by rozbouřilo vody,“ řekl ve čtvrtek.

Právo už minulý týden informovalo o tom, že by po volbách Hamáček mohl do Černínského paláce nominovat náměstka ministra obrany Jakuba Landovského. Ten vede v komunálních volbách pražskou kandidátku. Vedení ČSSD to ale popírá.

Vícha: Poche by měl odstoupit

Hamáčka se v pátek zastal místopředseda strany a pardubický hejtman Martin Netolický. „Soc. dem. je v situaci, že provedla vše, co měla, a nekonají jiní. Jsme v situaci, která není zapříčiněna Lidovým domem, ale bohužel Pražský hrad nečiní a podle mého názoru by činit měl,“ uvedl.

Jiný názor má šéf senátorů Petr Vícha. Podle něj by se měl Poche nominace vzdát. „Pan předseda Hamáček říkal, že do konce prázdnin tu situaci vyřeší. Byl bych rád, aby ten problém zmizel,“ komentoval.

„Jestliže pan prezident řekl, že pana Pocheho nejmenuje, a pan premiér Babiš řekl, že v té věci nepodá žalobu, není žádné řešení. Pan Poche by měl sám odstoupit,“ dodal. To však Poche neudělal.

Europoslanec za ČSSD a kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Sám Poche se ještě ve čtvrtek nechal slyšet, že by chtěl, aby se předsednictvo k situaci nějak postavilo. Buď by mělo jeho nominaci potvrdit, anebo ji změnit. Na ničem z toho se ale vedení ČSSD neusneslo. Poche v současnosti působí na ministerstvu zahraničí jako politický tajemník.