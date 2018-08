Vladimír Klepáč, Právo

Některé odborníky hodně překvapilo, že ještě víc je mezi námi těch, kteří věří v posmrtný život a také v reinkarnaci, tedy převtělování, jež je spjaté s buddhismem.

Rabušicův tým sleduje vývoj názorů české společnosti bezmála 30 let. Data, která dosud shromáždil, jsou svou podrobností unikátní. Porovnat lze díky nim současné názory veřejnosti s tím, co si myslela před deseti lety nebo počátkem devadesátých let minulého století.

Ze zmíněných dat mimo jiné vyplývá, že v roce 1991 věřilo v převtělování jen šest procent vysokoškoláků. Dnes je ale o tom, že lidská duše po smrti zamíří do jiné tělesné schránky a pak opět na svět, přesvědčena až třetina vysokoškolsky vzdělaných lidí.

„Díky výzkumu máme mnoho zajímavých dat a víme, že Češi si dost často kladou duchovní otázky,“ řekl Právu sociolog Roman Vido.

Vzrůstající počty lidí věřících v nebe, peklo, posmrtný život a převtělování jsou podle něj důkazem, že přibývá těch, kteří věnují svoji energii i čas otázkám spojeným s hledáním smyslu života.

Mladí a ráj

Pro sociologa je největším překvapení výzkumu víra v boha. Věří v něj zhruba 40 procent obyvatel Česka.

Jejich počet se za uplynulých deset let zvýšil o pět procent, přičemž většina lidí si jej představuje jako ducha nebo jistou formu životní síly.

Už asi neplatí, že převažují pesimisté, protože v existenci nebe, tudíž i ráje, věří až třetina lidí.

Výsledky výzkumu naznačují, že se na mnohá společenská témata v Česku pohlíží tak trochu stereotypně.

Rozhodně například neplatí, že mladá generace si otázky spojené s vírou a duší neklade. Opak je pravdou. Víra v posmrtný život se například u lidí věkové kategorie 18 až 29 let zvýšila za uplynulých deset let z 27 na 45 procent.

Výzkumu brněnské univerzity se účastnilo přes 1800 osob. Sociolog Vido zdůraznil, že ve shromážděných datech je ukryto mnohem víc informací o obyvatelích republiky, než se na první pohled může zdát.

Podle některých úvah vzrůstající počty lidí zabývající se duchovními otázkami ukazují, že hospodářská a politická situace v Česku je v podstatě dobrá. V době krize by totiž lidé byli odkázáni jen na řešení svých existenčních problémů a na větší úvahy by ani neměli čas.