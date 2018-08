Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Změna nominace ale bude záviset na rozhodnutí předsednictva ČSSD, které se sejde v pátek. Toto širší vedení partaje je ovšem rozdělené. Poche přes prezidenta Miloše Zemana v žádném případě neprojde. Jméno Landovského, který je volebním lídrem ČSSD v Praze, se objevuje mezi klíčovými figurami strany stále častěji.

V případě nominace by hladce prošel přes Zemana, který se nechal při setkání s ním na bruselském summitu NATO v polovině července slyšet, že „někteří náměstci jsou skvělými budoucími ministry“. Landovský byl sice nasazen jako jednička ČSSD v Praze pro říjnové volby do magistrátu, ale je zřejmé, že soc. dem. příliš šancí na obsazení funkce pražského primátora nemá.

Landovského jméno zaznělo už dřív, ale převládl názor, že by nejdřív měl projít křtem komunální politiky, než dostane šanci postoupit výš. „Nikdo mě ne­oslovil, soustředím se na Prahu,“ řekl v pátek Právu Landovský.

Syn slavného herce na ministerstvu zahraničí už působil v roli asistenta zvláštního zpravodaje pro lidská práva v bývalé Jugoslávii Jiřího Dienstbiera st. a následně asistenta velvyslance se zvláštním posláním.

Europoslanec za ČSSD a kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Přál bych si, abychom problém příští týden vyřešili, škodí nám to každý den,“ řekl Právu první místopředseda soc. dem. Jiří Zimola s tím, že kvůli neochotě prezidenta jmenovat Pocheho by strana měla nominovat jiného kandidáta. Zimola nicméně připouští, že širší vedení strany je natolik rozdělené, že jistota není.

Obdobně mluví i místopředseda Jaroslav Foldyna. „Jsem přesvědčen, že souboj s prezidentem nás jen poškozuje, takže nezbývá než Pocheho stáhnout,“ řekl Právu. Nechuť ze souboje s prezidentem zní i z členské základny. Podle dalšího z místopředsedů, Romana Onderky, se o věci bude mluvit jak na politickém grémiu, tak na předsednictvu příští týden, nicméně výsledek je nejistý. „Ale snad se rozsvítí slunce nad personáliemi,“ poznamenal.

Jasný názor zastává místopředseda ČSSD Martin Netolický. „Soc. dem. nominaci provedla a prezident by měl konat v souladu s Ústavou, tedy jmenovat ministra, kterého mu navrhl premiér,“ řekl Právu. Dodal, že nejde o spor kolem Pocheho, ale o ústavní spor, kdy by premiér měl podat kompetenční žalobu na prezidenta.

Babiš a Zeman opět v Lánech

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale takové řešení odmítá, za což sklidil kritiku nejen od opozice, ale také od části soc. dem. Premiér preferuje dohodu s prezidentem, na které by se měl podílet Hamáček. „Názor pana prezidenta se nemění a nezmění, neustoupí,“ odpověděl hradní mluvčí Jiří Ovčáček na otázku Práva, zda v případě setrvání soc. dem. na nominaci Pocheho změní Zeman názor.

Zeman a Babiš budou mít možnost problém detailně probrat už v pondělí při společném obědě v Lánech. Pravidelná setkání s premiérem se mají podle Ovčáčka konat každý měsíc.

Nejvyšší ústavní činitele, včetně šéfa české diplomacie, ještě čeká společné jednání o zahraniční politice 12. září na Hradě. Jde o pravidelné setkání, které se koná zhruba každý čtvrtrok. Politické špičky při něm koordinují kroky v zahraniční politice. Hamáček by se měl jednání účastnit bez ohledu na svou případnou rezignaci, neboť do jmenování nového ministra Ústava předpokládá jeho pověření řízením úřadu.

Pocheho odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Šéf soc. dem. tento týden popřel spekulace, že by pustil funkci ministra vnitra a zůstal v čele diplomacie. „Já jsem řekl, že to vyřešíme přes prázdniny, tak nám dejte čas do konce prázdnin,“ odpověděl novinářům na dotaz, jak dlouho chce vést oba resorty – vnitro i zahraničí. Potvrdil, že jistý plán řešení situace už v hlavě má. „Ale budu to řešit se svými partnery a určitě to nebudu řešit přes média,“ dodal.

Mnozí členové soc. dem. připouštějí, že Hamáček není ve snadné situaci kvůli neochotě Pocheho dobrovolně pustit z nominace. Poche se podle nich cítí silný v kramflecích i díky tomu, že zajistil Hamáčkovi podporu pražské organizace strany při rozhodování, zda má soc. dem. vstoupit do vlády s ANO.

V srpnovém rozhovoru pro Právo europoslanec, který zastává funkci politického tajemníka Hamáčka na ministerstvu zahraničí, na otázku, zda neuvažuje, že by couvl, odpověděl: „Neuvažuji, a to především proto, že důvody, které v květnu a červnu zaznívaly, byly dost zástupné a vágní, a zároveň je pro mě jako demokratického, evropsky a liberálně smýšlejícího člověka velmi složité si představit, že bych ustoupil tlaku předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.“

Narážel tím na stanovisko komunistů, kteří se proti Pochemu veřejně postavili kvůli jeho postoji k migraci.