Václav Pergl, Právo

„Už v pátek bude oblačno až zataženo, postupně od západu s deštěm nebo přeháňkami a místy s bouřkami. Mnohde může napršet až 30 milimetrů srážek, to je 30 litrů vody na metr čtvereční. Denní teploty budou na západě republiky 22 až 26, ale na východě ještě až 29 stupňů, ojediněle i tropické třicítky,“ řekla ve středu Právu Dagmar Honsová z pražského Meteopressu.

Dodala, že od soboty se výrazně ochladí na celém území republiky. Denní teploty by v sobotu měly dosahovat 18 až 22, v neděli dokonce jen 15 až 19 stupňů, a to je ochlazení proti současnosti o skoro 15 stupňů.

Na koupání už to tedy příliš nebude, teplo si ale užijeme dál, i když na tropické třicítky to podle meteorologů do konce léta už nevypadá.

Chybí až 80 milimetrů vodních srážek



Podle dlouhodobé předpovědi do 20. září mají totiž být maximální teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

Přestože častěji zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě totiž momentálně chybí 40 až 80 milimetrů vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout.

Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z vědeckého týmu InterSucho je aktuálně sucho na 72 tisících kilometrech čtverečních, což je na 92 procentech území ČR. Nejhůře jsou na tom místa na jižní Moravě, Vysočině, ve východních a severních Čechách, ale i ve Středočeském kraji. [celá zpráva]