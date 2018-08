zpe, Novinky

Ještě minutu před jedenáctou hodinou, kdy měla oficiálně akce začít, protestující blokovali celou ulici.

Dav vypískal Andreje Babiše před začátkem pietního aktu

Pořadatelé je prosili, aby uvolnili místo před budovou, ti ale dlouhou dobu odmítali. „Až odejde Bureš,“ skandovali.

Po několika výzvách nakonec ustoupili, pískání a výkřiky proti současnému premiérovi ale neustaly.

Pietní akt začal s mírným zpožděním, ovšem atmosféra na jeho začátku rozhodně pietní nebyla. „Stbák, stbák,“ skandovali lidé během kladení věnců.

Lidé demonstrují před budovou Českého rozhlasu proti premiéru Andreji Babišovi

„Agente Bureši, neposkvrňuj památku padlých,“ stojí na jednom z transparentů. „Kdo vládne s komunisty a hnutím ANO, hanobí památku obětí okupace 1968,“ píše se na dalším.

Premiér se objevil mezi lidmi, poklonil se u pamětní desky, pak odešel do atria Rozhlasu. Během kladení věnců se lidé uklidnili.

Premiér Andrej Babiš čelil před budovou Českého rozhlasu nesouhlasným projevům.

Pieta u Českého rozhlasu v Praze k výročí 50 let od invaze do Československa v roce 1968 se změnila v demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi, který zde má naplánován projev.

Na pietním aktu promluvili ředitel ČRo René Zavoral či předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). „Na prvním místě je třeba vzpomenout občanů tehdejšího Československa, kteří se postavili okupantům, za což většinou zaplatili cenu nejvyšší. Vzdejme jim hold,“ řekl Štěch. Poukázal na zásadní roli veřejnoprávních médií.

„Právě rok 1968 ukázal, jaký zásadní pozitivní význam a roli mohou v kritických chvílích společnosti sehrát veřejnoprávní média,” řekl Štěch.

Při vystoupení předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) lidé rušili pískotem a výkřiky. Vondráček mluvil i přesto. Stěžoval si, že si lidé pletou pietní akt s demonstrací.

Stejně tak Babiš, který přišel k mikrofonu po něm. Bylo kolem něj asi deset členů ochranky. „V naší historii jsou mezníky, které ovlivnily životy lidí na dlouhou dobu. Rok 1968 mezi ně nepochybně patří,“ připomněl premiér, jeho slova ale nebyla na místě vůbec slyšet.

„V Československu počátkem roku vznikl takzvaný obrodný proces, který strhl celé generace k hledání nového, svobodnějšího, spravedlivějšího a otevřenějšího společenského systému. Vpád vojsk Varšavské smlouvy nakonec liberalizační proces ukončil,“ dodal.

V závěru projevu Babiš k protestujícím řekl: „Děkuju našim fanouškům, že nám zvedají preference.”

To naštvalo šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Babiše na Twitteru vyzval k omluvě. „Když na oběti okupace vzpomíná byvalý StBák, je to urážka těch obětí. Leč co naplat, premiérem se stal legitimně a premiér před rozhlasem mluvit musel. Když však na závěr projevu poděkoval fanouškům ANO za preference, zneuctil pietní akt vědomě,” uvedl Kalousek.

Na budově Českého rozhlasu byla posléze odhalena nová pamětní deska, která připomíná oběti střetů na Vinohradské třídě v srpnu 1968.