Tropický týden začal na řadě míst ČR tropickou nocí. Na příklad v Praze a ve středních Čechách neklesly teploty pod 20 stupňů.

Jasné nebo polojasné pondělí by mělo být i nejteplejším dnem z celého týdne. V Čechách budou teploty stoupat na 29 až 33 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 31 až 35 stupňů. Rekordy pro 20. srpen to ale nebudou ani zdaleka. Právě v tento den v roce 2012 byl totiž v ČR naměřen absolutní rekord, a to 40,4 stupně na meteorologické stanici v Dobřichovicích, připomněla Honsová.

Během noci na úterý bude přes naše území přecházet velmi slabá studení fronta. Ráno budou teploty klesat na 18 až 14 stupňů. Odpoledne budou šplhat na západě k 26 až 30 stupňům, na východě k 28 až 32 stupňům. Na obloze bude panovat jasno nebo polojasno.

Ve středu bude opět jasno až skoro jasno s ranními minimy mezi 18 až 14 stupni a odpoledními maximy mezi 29 až 33 stupni.

Totožné počasí bude panovat ve čtvrtek, bude jasno až polojasno, po ráno se ochladí na 18 až 14, odpoledne bude opět mezi 29 až 33 stupni. Nebe bude jasné nebo polojasné, ale odpoledne se už mohou vyskytnout četnější bouřky nebo přeháňky.

V pátek přijde zlom

V pátek bude zpočátku dne polojasno, ale postupně začne od západu oblačnosti přibývat až na zataženo s deštěm a bouřkami. Ráno bude ještě teplé s hodnotami mezi 18 až 14 stupni. Odpolední teploty budou mezi 25 až 29, na Moravě a ve Slezsku zaznamenají až 32, ale během dne se začne výrazně ochlazovat.

V sobotu bude zataženo s deštěm, na Moravě ještě s bouřkami. Postupně ale bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Ráno teploty klesnou na 17 až 13, odpolední maxima už se ale o moc výš nepodívají, v Čechách se očekávají teploty jen mezi 18 až 22 stupni, na Moravě mohou ještě vyšplhat až k letním 25.

V neděli už bude oblačnosti i srážek výrazně méně, bude polojasno s ojedinělými přeháňkami. Studené severozápadní proudění se ale projeví na dalším poklesu teplot. Ty po ránu klesnou na 14 až 10 stupňů, odpoledne vystoupí na 18 až 22.