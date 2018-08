Sucho se dál prohlubuje

Sucho nejenže trvá, ale dále se prohlubuje. To, co laická veřejnost vnímá nejvíce skrze uvadající rostliny, potvrzují odborníci svými daty. Srážkový deficit v srpnu dále narostl a průtok na většině sledovaných toků se pohybuje na úrovni 5 až 45 procent toho, co je pro tuto dobu obvyklé. Uvedl to ve čtvrtek na svém webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).