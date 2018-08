Jakub Svoboda, Právo

„Před několika dny jsem zjistil, že mám vodu ve studni na dně. Protože chalupu pronajímám a čekal jsem další lidi, nechal jsem si několik kubíků dovézt,“ řekl Právu 35letý Pavel ze Šumperska.

O takovou službu má v kraji zájem stále víc lidí. Platí se za vodné a přepravu vody.

Větší zájem o dovoz vody do domovních studní zaznamenávají i Středočeské vodárny, a to od začátku srpna.

„Evidujeme už na deset objednávek závozu vody do studní. Nejedná se ovšem o studny u rodinných domů, ale u rekreačních objektů,“ sdělila Právu mluvčí vodáren Lenka Kozlová.

Vlastníci rodinných domů, kteří mají vedle studní ještě zdroj vody z vodovodu, začnou podle ní při poklesu hladiny v domovní studni a nedostatku vody využívat víc vodu z vodovodu a o doplňování studny cisternou zájem nejeví. „Dovážka vody do studní prostřednictvím cisteren je například do rekreačních oblastí Dědkův Mlýn, Svinařov a podobně,“ dodala mluvčí.

Doplnění vodu ve studni nezachrání. Voda nalitá do studny se vsakuje i do okolí a nemá funkci záchrany podzemní, původní vody mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.

V případě nedostatku vody ve studni si mohou zájemci objednat dovoz vody cisternou i v dalších částech Středočeského kraje, například u společnosti 1.SčV, která stejně jako Středočeské vodárny patří do skupiny Veolia.

„Cena této služby je účtována podle platného ceníku, tedy 33 korun za ujetý kilometr, manipulace – nakládka a vykládka stojí 540 korun za hodinu. Dále zákazník zaplatí samotnou cenu vody, třeba v Příbrami to je 45,42 Kč za kubík, ceny jsou bez DPH,“ sdělila Právu Kristina Blaszczyková z 1.SčV.

Tvrzení, že se voda do přeschlé studny nevrátí, odborníci rozporují.

FOTO: Profimedia.cz

„V posledních týdnech se na nás obrátilo několik obyvatel Liberecka a Českolipska,“ informovala Právo mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.

„Šlo o objednávku zavezení studny pitnou vodou. V případě, že máme disponibilní cisternu, těmto zákazníkům vyhovíme,“ informovala Právo mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.

Vyvrací přitom častý mýtus mezi lidmi, že voda by se měla do studen v případě centimetrové hladiny vozit už jen proto, aby zcela a nenávratně nevyschla. „Doplnění vodu ve studni nezachrání. Voda nalitá do studny se vsakuje i do okolí a nemá funkci záchrany podzemní, původní vody,“ vysvětlila Kardianová.

Mapa míry ohrožení půdním suchem v profilu 0 až 100 cm pod travním porostem ke 13. 8. Červená barva značí oblasti s vlhkostí pod 10 % využitelné vodní kapacity (VVK), oranžová ukazuje oblasti s vlhkostí 10 až 30 % VVK.

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

Tvrzení, že se voda do přeschlé studny nevrátí a v období větších srážek si „najde“ jinou cestu, jsou nepravdivá i podle hydrologa Ladislava Bartoše. „Není to potvrzeno žádnými vědeckými podklady. Voda, která se do suché studny načerpá z cisterny, se pouze ztratí do okolí. Někdy ale může dojít i k poškození okolí studny opačným prouděním vody,“ varoval.

Někteří vodohospodáři plnění studen vůbec nenabízejí. „V poslední době jsme opravdu zaznamenali několik dotazů na zmiňovanou problematiku. Ale po vysvětlení, že by dodatečně dopravená voda z cisterny do studny mohla do druhého dne zmizet v zemi, lidé rychle od žádostí opouštějí. Tuto službu nenabízíme,“ uvedla mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková.

Lidé, kteří provozují penziony či pronajímají chaty a nemají vodovod, si však někdy chtějí vodu do studny nechat zavézt i za cenu, že o její část kvůli vsakování rychle přijdou.

Sousedská výpomoc



Řada lokálních zdrojů je teď kvůli suchu méně vydatných. Horké dny způsobují nejen vysychání zdrojů, ale také nárůst spotřeby vody. Proto jsou některé místní zdroje již nedostačující a vodohospodáři musí zavážet místní vodojem z jiného zdroje.

„V současné době zavážíme pravidelně 27 vodojemů na celém provozovaném území. A dvanáct vodojemů bylo doplněno jednorázově. Jedná se většinou o malé vodojemy s malou kapacitou pro malé obce, kde se zavážení pohybuje v řádu desítek, maximálně stovek kubíků. Četnost zavezení se pohybuje od několika zavezení za den po zavezení například jedenkrát týdně,“ uvedla Kardianová ze Severočeských vodovodů.

Některým obcím, jež mají pouze malý lokání zdroj, který kvůli suchu nezvládá celou obec zásobovat, vodu poskytují spřátelené obce. „Najedou cisternou a navezou si vodu do svého vodojemu. Hodně to řeší například malé obce na Vysočině, jižní Moravě nebo ve východní Čechách,“ řekl Právu mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marek Síbrt.