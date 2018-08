Milan Vojtek, Právo

Několik desítek tun mrtvých ryb lemuje břehy Nesytu, o kus dál tvoří na hladině jakýsi plovoucí ostrov, v dalších částech rybníka pak vytváří mozaiku bílých břich na zelené hladině.

„Včera tu nic zvláštního nebylo. Dnes je to samá zdechlina,“ zastavili se s patrným zděšením u rybníka cykloturisté. „Zdálky jsem myslela, že je tu tolik kačen. Přijedu blíž a vidím, že je to samá mrtvá ryba. A už to začíná šeredně páchnout,“ dodala další cyklistka. Podle jejich slov si ve čtvrtek při cyklotoulkách ničeho zvláštního nevšimli. Do pátečního rána ale hladinu posely tisíce zdechlin.

V největším moravském rybníku uhynuly desítky tun ryb.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„Je to teprve začátek. Mrtvé ryby se teprve začaly uvolňovat, počítám, že jich bude ještě mnohem víc. Je to smutný pohled, nikomu z rybářů bych to nepřál. Vím jaké to je, taky jsem rybář,“ řekl další divák.

Rybáři odklízejí uhynulé ryby

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„Případem se od rána zabýváme. Podle prvotních odhadů z ranních hodin by se mělo jednat asi o čtyřicet tun ryb, to je ale opravdu jen prvotní a hrubý odhad. První kusy se tam objevily ve čtvrtek odpoledne. Teď jejich počet narůstá, jak se uvolňují ode dna,“ uvedl Vlastimil Sajfrt z mikulovské Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Úhyn jde nejspíše na vrub počasí. Vedra, prohřátá voda a nízká hladina sehrály svou roli. „Završila to bouřka, která dorazila a zastavila se u Sedlece. Přinesla změnu tlaku a to bylo nejspíše poslední, co odstartovalo hromadný úhyn,“ dodal.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Nesyt je sice největším moravským rybníkem, ale je současně i problematickou nádrží. Leží na nepříliš vydatném toku Včelínku, jehož průtok je v současnosti téměř nulový. Přitom se ale velká a mělká vodní plocha v nynějších vedrech výrazně prohřívá, a co je horší, masivně odpařuje. Podle zkušeností rybářů není výjimkou, když se za den odpaří i centimetr vodního sloupce.

FOTO: Milan Vojtek, Právo