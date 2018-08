Vedro bude dál, vydrží až do září

Podle meteorologů včerejškem skončily v Česku extrémní vedra a do konce roku už se tak vysoké teploty neočekávají. Přesto ale vedro bude zřejmě až do začátku září. „Čtvrtek byl nejteplejším dnem zřejmě až do konce letošního roku. Teploty ke koupání ale i nadále zůstávají,“ řekla Právu Dagmar Honsová z pražského Meteopressu.