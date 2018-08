Novinky, ČTK

Vyšetřování incidentu podle Vernera spěje k rychlým závěrům. "Již dnes víme, že naši vojáci v žádném případě nepochybili, naopak svým hrdinským přístupem v dané situaci zachránili další životy, takže mohlo to být ještě mnohem fatálnější," řekl Verner.

Dodal, že tři čeští vojáci "padli proto, aby další mohli žít". Incident blíže nechtěl komentovat, v médiích byl podle něj popsán dostatečně.

Podle médií šel v čele hlídky v úzké uličce afghánský voják, za ním tři čeští a dva američtí vojáci. Útočník vykročil ze stínu nedaleko od nich.

Převoz pozůstatků padlých vojáků jsme sledovali živě: Armádní speciál dopravil těla padlých vojáků do Prahy

O dalším nasazení vojáků chce rozhodnout, jakmile bude mít k dispozici další podklady. „Nezáleží to jenom na české straně, jestli budeme plnit operační úkol, jsme tam v podřízenosti amerického úkolového uskupení,” poznamenal. Očekává, že nejpozději do pátku vojáci opět na hlídky budou moct vyrazit.

Zleva Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek

FOTO: Ministerstvo obrany ČR

Náladu v české jednotce na Bagrámu popsal Verner jako odpovídající dané situaci. Myslí si, že velitel i ostatní příslušníci situaci zvládají velice dobře. Rozloučení a naložení rakví označil za velice emocionální. Přítomen byl i vrchní velitel amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu armádní generál John Nicholson i další generálové a velitelé.

"Myslím si, že to naši vojáci velice dobře vnímali a cítili a dodává jim to sil do dalšího. Nepředpokládám, že bychom někoho stahovali. Předpokládám naopak, že všichni vojáci tuto situaci zvládnou a budou pokračovat dál v plnění operačního úkolu," dodal Verner.

K útoku se přihlásil Tálibán



Trojice vojáků zemřela v neděli při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parván. [celá zpráva]

Atentátníkovi bylo okolo 18 let. Podle listu The New York Times to řekl místní bezpečnostní činitel. Výbuch byl podle něho tak silný, že tlakovou vlnou bořil okolní hliněné zdi.

K útoku se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán, které podniká podobné atentáty proti členům mise NATO či afghánským bezpečnostním silám. Tálibán v prohlášení podle agentury Reuters uvedl, že zabil osm „amerických okupantů”.

Rotný Martin Marcin, desátník Kamil Beneš a desátník Patrik Štěpánek byli v úterý ministrem obrany Lubomírem Metnarem povýšeni in memoriam do hodnosti štábního praporčíka. [celá zpráva]