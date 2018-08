aje, Právo

Z informací, které má redakce Práva k dispozici, totiž vyplývá, že nemocnice přes Holte sjednávala obchody s dodavateli zdravotnického materiálu ještě v červnu tohoto roku. Skončit s takovou praxí ovšem měla už v březnu.

„Určitě situaci na základě vašeho článku prověřím. Budu se zajímat o to, zdali skutečně nemocnice přes Holte ještě v červnu sjednávala obchody. Pokud to tak bylo, je to samozřejmě špatně,“ sdělil Právu Vymazal.

Z dokumentů, které jsem měl v tu chvíli k dispozici, vyplynulo, že obchody přes Holte jsou za červen nulové Josef Vymazal, ředitel Nemocnice Na Homolce

Ředitel si prý nechal situaci prověřit již minulý týden ve čtvrtek, kdy se jej redakce na praxi vyptávala.

„Již ve čtvrtek jsem se na základě vašich otázek o situaci informoval. Z dokumentů, které jsem měl v tu chvíli k dispozici, vyplynulo, že obchody přes Holte jsou za červen nulové,“ řekl Vymazal s tím, že se jakékoli kroky snaží konzultovat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO). Vymazal je rovněž Vojtěchovým oficiálním poradcem pro oblast zdravotní péče.

Jak ale Právo psalo v pátek, objednávky sice již byly uzavírány mezi nemocnicí a jednotlivými dodavateli, ale e-mailovou a telefonickou komunikaci zprostředkovávali lidé, kteří se představovali jako zaměstnanci Holte Medical.

Podnikatel, který s Homolkou obchodoval, navíc redakci upozornil, že nemocnice vždy nakupovala za plnou cenu a nikdy nevyjednávala o slevách.

Podle auditu, který Právo zveřejnilo a po jehož medializaci rezignoval předchozí ředitel nemocnice Ivan Oliva, management nemocnice selhal v oslabování pozice Holte, když přes tuto firmu nakupoval materiál dál – a v podstatě ve stejném objemu. Takové nákupy byly kritizovány.