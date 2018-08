Novinky

Podle výhledu budou teploty v srpnu s osmdesátiprocentní pravděpodobnostní nad dlouhodobým průměrem, který v tomto období činí 17,5 °C. Nadprůměrně horko bude příští týden. V pondělí a v úterý se sice čeká mírný pokles teplot na hranici třiceti stupňů, ale ve středu a ve čtvrtek maxima opět stoupnou k 35 stupňům.

O víkendu by měla teplota postupně klesat až na 25 stupňů Celsia, obloha by měla být zatažená a místy by mělo pršet. Na Moravě by však stále měla pokračovat vedra s teplotami mezi 30 a 35 °C.

Ve vedru a suchu žloutne listí na stromech.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

I poté bude teplo. S šedesátiprocentní pravděpodobností se dají čekat nadprůměrné teploty v týdnu mezi 13. a 19. srpnem. V posledních dvou týdnech už budou s padesáti až sedmdesátiprocentní pravděpodobností teploty v normálu, kdy je ve dne 24 stupňů.

Nejtepleji bylo toto období v roce 2015, kdy činila průměrná teplota 21,6 stupně. Nejnižší pak byla v roce 1978, kdy činil průměr 13,9 stupně.

Srážkově by měly být následující čtyři týdny průměrné. Nedá se však čekat, že by se výrazně zmírnil srážkový deficit, protože v prvních čtrnácti dnech budou mít srážky lokální charakter, čekat se dají bouřky. Až v týdnu od 20. do 26. srpna by mohlo pršet o něco víc. Průměrně v tomto období spadne mezi 45 až 81 mm srážek, nejvíc -140 mm- napršelo v roce 2002, nejméně pak v roce 1983, kdy spadlo jen 13 mm.