Radim Vaculík, Právo

„Dnešní poštou došel dopis, kterým se Finanční úřad Praha-západ po dvaceti letech vzdává své pozice ve věřitelském výboru. Co se týká důvodů, nenapsali ani slovo,“ řekl ve čtvrtek Právu Monsport.

Doplnil, že se finanční úřad sice vzdává funkce ve výboru, a tedy svého hlasovacího práva, ale pohledávku vůči H-Systemu prý nadále uplatňuje. Podle konkurzního správce se pohybuje v řádech jednotek miliónů korun.

Mluvčí GFŘ Habáň doplnil, že během čtvrtečního odpoledne k tomu úřad vydá vyjádření, krok ale potvrdil.

Babiš: Je to chyba



Premiér Babiš s takovým postupem nesouhlasí. „Je to chyba. I když neznám důvod, je to divné rozhodnutí. Právě naopak tam měl zástupce státu zůstat a měl příslušné státní instituce informovat, co se tam dělo za konkurzu,” sdělil Novinkám Babiš.

„Nechám to ministryní (Alenou) Schillerovou prošetřit a jsem zvědav na důvod. Tento krok považuji za velice zvláštní a nepochopitelný,” dodal premiér.

Výbor chce prý opustit i ČSSZ

Podle Monsportových informací ale současně proběhly i telefonáty a e-maily ze strany druhého ze zástupců státu ve věřitelském výboru, kterým je Česká správa sociálního zabezpečení, respektive její pražská pobočka.

Josef Monsport

FOTO: Petr Horník, Právo

„Ti to ještě neřekli, ale z proběhlé komunikace je zřejmé, že z jejich strany v nejbližší době dojde ke stejnému kroku (jako u finančního úřadu, pozn. red.). Rozum zůstává stát, když jen tři dny poté, co došlo k nějaké shodě ohledně plánovaného výběru znaleckého ústavu k určení hodnoty pozemků a domů v Horoměřicích, tak stát stahuje své zástupce a činí věřitelský výbor početně oslaben,“ nechápe Monsport.

Vzdávají se kontrolní funkce, tvrdí Monsport



Místo aby se prý stát přičinil po dvaceti letech k uzavření problémů ohledně vypořádání věřitelů firmy H-System, tak podle správce dělá zcela opačné kroky a vzdává se své kontrolní funkce.

Věřitelský výbor měl dosud celkem pět členů. Předsedá mu právník Petr Pavel, který zároveň zastupuje největšího věřitele vůči H-Systemu, společnost Gomanold.

Ta z celkových dvou miliard pohledávek vůči H-Systemu drží 1,077 miliardy korun.

Dále byly ve výboru zmíněný finanční úřad a Pražská správa sociálního zabezpečení, firma Sweco Hydroprojekt a Jitka Drunecká. Tito věřitelé v součtu disponují více než 50 procenty hlasů všech věřitelů.

Věřitelský výbor jako důležitý orgán schvaluje veškeré kroky a dohody mezi těmi, kteří mají pohledávky vůči H-Systemu, a konkurzním správcem, poté stejný krok musí učinit ještě konkurzní soud.