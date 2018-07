Adéla Jelínková, Matěj Říha, Právo

Smlouvu na již zakoupený materiál instituce uzavřela až o 14 měsíců později. Jak Právo zjistilo, ve vrcholném managementu nemocnice tehdy seděla bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), která je pod dohodou podepsaná.

Němcová do nemocnice nastoupila společně se ředitelem Ivanem Olivou, kterého do funkce jmenoval tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

V listopadu 2014 se stala náměstkyní ředitele pro tolik kritizovaný obchod a ekonomiku zdravotní péče.

Auditoři versus nemocnice

Zatímco současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), jenž audit nařídil, o výsledcích kontroly Právu řekl, že „nejsou banální“, přičemž pochybení tam podle něj „objektivně jsou“, nemocnice i exministryně se proti všem výtkám kontrolorů vehementně brání. Oliva přesto v pátek po schůzce s ministrem Vojtěchem rezignoval. [celá zpráva]

Nemocnice se podle své mluvčí Martiny Dostálové proti auditu ohrazuje na sedmnácti stranách textu. Kontroloři údajně na námitky prozatím nereagovali.

Němcová zase argumentuje pětiměsíční pracovní neschopností a tím, že s nákupem zdravotnického materiálu v kritizovaném období neměla nic společného.

Tvrdí, že se místo toho v nemocnici věnovala uzavírání smluv s lékárnami.

Pražská nemocnice Na Homolce

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Její jméno je však uvedené pod auditory ostře kritizovanou dohodou na dodávky zdravotnického materiálu z 3. března 2016. Dodávky a objednávky na zboží přitom běžely již od začátku roku 2015.

Žádné antedatované smlouvy jsem nepodepsala! Exministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO)

Smlouvu podepisovala jako tehdejší místopředsedkyně představenstva společnosti Holte Medical, což je dceřiná společnost nemocnice ovládaná managementem Homolky.

Ve firmě Němcová působila souběžně se svým angažmá v nemocnici. Je to právě firma Holte, se kterou nemocnice výhradně obchodovala a která působila jako prostředník nákupů.

Spolu s Němcovou jsou pod dohodou podepsáni ředitel nemocnice Oliva a tehdejší předseda představenstva Holte Medical Martin Dařílek, který je současným ekonomickým náměstkem ředitele nemocnice.

Ne antedatování, ale prý zpětná účinnost

„Od října 2015 do února 2016 jsem byla po pracovním úrazu v pracovní neschopnosti. Od října 2015 jsem se v nemocnici věnovala výhradně ekonomice zdravotní péče, tj. uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami a řízením lékárny. Nákup materiálu jsem od října 2015 neprováděla. Na uzavírání těchto smluv jsem se nepodílela,“ argumentovala Právu Němcová.

Předcházejících devět měsíců, než se Němcová dostala do pracovní neschopnosti, však nemocnice podle kontrolorů již nakupovala zboží, aniž by na to měla uzavřené smlouvy.

Takové stanovisko auditorů ale Němcová opět odmítá. Smlouva podle ní měla pouze „zpětnou účinnost“. „Žádné antedatované smlouvy jsem nepodepsala! Smlouva řádně podepsaná v březnu 2016 měla pouze účinnost ve smlouvě uvedenou od roku 2015, což zákon připouští. Za mého působení nedocházelo nikdy k nákupům beze smlouvy,“ hájila se Němcová.

Daný postup „zpětného“ podepisování smlouvy údajně pomohl Homolce získat 30 miliónů za slevy na nakoupený materiál. Podle ní se nejednalo o „nezákonný krok“.

Příliš pomalé odstřihávání

Stejně se brání i samotná nemocnice, která je přesvědčena, že management jednal v souladu s právními předpisy. Tvrdí také, že materiál byl v inkriminovaném období odebírán na základě písemných objednávek, které byly písemně potvrzeny.

Podle auditorů však uvedené jednání bylo vysoce rizikové a nestandardní.

Hlavním úkolem Olivy a vrcholného managementu nemocnice po nástupu do funkce bylo odstřihnout obchod Homolky právě od dceřiné firmy Holte Medical.

Od té Homolka nakupovala drtivé množství veškerého materiálu i přes kritiku ministerstva, která narážela na netransparentnost a neprůhlednost takového počínání. Holte Medical totiž sháněla do nemocnice zboží bez veřejných soutěží.

To mě samozřejmě velmi znepokojuje, že jsem podle všeho dostal informace, které neodpovídaly skutečnosti. Považuji to za závažné. ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO)

Podle auditorů se ale takový krok Homolce ani v nejmenším nepovedl. Od roku 2014 do roku 2016, kdy byla Němcová náměstkyní ředitele pro obchod a ekonomiku, byl objem zakázek vedených přes Holte stejný jako v předešlých letech. Číslo se podle kontrolorů změnilo až v roce 2017, kdy objem zakázek klesl o pětinu.

V této době však již Němcová v nemocnici na tomto postu nepracovala a postupně se začala prokousávat do vysoké politiky. Z funkce odešla na podzim 2016, kdy byla za hnutí ANO zvolena zastupitelkou Středočeského kraje, přičemž se stala zároveň radní kraje pro oblast sociálních věcí.

Podle jejích slov do listopadu 2017 spolupracovala s Homolkou pouze na dohodu jako konzultant ve věcech uzavírání kontraktů s pojišťovnami. Exministryně se opět odvolává na své tvrzení, že od října 2015 neměla na nákupy materiálu jakýkoliv vliv. Za to, že se institut údajně od Holte Medical neodstřihl, tedy podle ní, sama nijak nemůže.

Němcová svoje angažmá v kontrolory kritizované nemocnici ukončila, když loni v prosinci vstoupila do funkce ministryně práce a sociálních věcí. Během svého půlročního vládního angažmá podala řadu trestních oznámení, která se týkala předchozího vedení resortu za ČSSD.

Znepokojený Vojtěch

I když kontroloři tvrdí, že nemocnice obchod s Holte Medical nijak neutlumovala, a když v roce 2017 zmenšila objem zakázek, vzápětí nato v prvním čtvrtletí roku 2018 nakoupila od společnosti více materiálu než za celý předchozí rok, podle samotné nemocnice byla činnost Holte Medical „postupně utlumována a nakonec v souladu se závazkem ředitele vůči ministrovi zcela ukončena, a to k 31. 3. 2018“.

Jak lze ovšem dohledat ve veřejných zdrojích, ředitel Oliva se zavázal k ukončení nákupů s Holte Medical už o měsíc dříve.

Nad tím, že nemocnice deklarovala něco jiného, než dělala, se pozastavil i ministr Vojtěch, který s Němcovou seděl ve vládě, jíž se nepodařilo získat důvěru.

„To mě samozřejmě velmi znepokojuje, že jsem podle všeho dostal informace, které neodpovídaly skutečnosti. Považuji to za závažné,“ sdělil Právu Vojtěch.