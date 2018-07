jas, Novinky

Do Sněmovny by se podle Medianu nedostalo hnutí STAN, které by získalo 4 procenta. Zelení by měli 2,5 a Svobodní 1,5 procenta hlasů.

Volební účast by podle průzkumu dosáhla 62,5 procenta oprávněných voličů.

Podle agentury je podpora hnutí ANO srovnatelná s obdobím loňských voleb. „ODS zopakovala dosavadní dubnový vrchol a opět dosáhla na 14procentní podporu. Piráti po vrcholu z února 2018 stále stagnují nad 11 procenty,” uvedla agentura.

Lidovci, TOP 09 i STAN kolísají kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny „a nelze s jistotou určit, která z těchto stran by se do Sněmovny dostala”.

Agentura zkoumala rovněž potenciál a volební jádra jednotlivých stran. ANO by v případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, mohlo získat až 33 procent. ODS 18 a Piráti 16,5. Potenciál SPD je 12, ČSSD 11 a KSČM 10 procent. Devítiprocentní potenciál má TOP 09 a STAN, lidovci mohou teoreticky získat podporu sedmi procent voličů.

Průzkum proběhl od 27. června do 23. července a zapojilo se do něj 1235 respondentů.