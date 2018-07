Novinky

Svatá Anna, chladna z rána, říká pranostika k 26. červenci. A v kontextu posledních tropických dní bylo čtvrteční ráno opravdu chladnější. „V pražském Klementinu naměřili 19 stupňů Celsia,” připomněla Honsová.

Ve čtvrtek bude jasno až skoro jasno, odpoledne se začne vytvářet lokální kupovitá oblačnost, která zejména na Moravě a ve Slezsku přinese lokální bouřky. Napršet by mělo do 20 milimetrů. Teploty se přes den budou pohybovat v Čechách v rozmezí 29 až 33 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude o něco chladněji. Teploměr tam ukáže 27 až 31 stupňů.

Pátek přinese velmi podobné počasí. Ranní maxima se budou pohybovat v rozmezí 8 až 14 stupňů. Na nejprve jasné a skoro jasné obloze se během dne začnou objevovat mraky, které přinesou nejprve přeháňky a později i bouřky. Ty už budou vydatnější, napršet by mělo do 40 milimetrů a hrozí tak přívalové srážky a rozvodnění lokálních toků. Teploměry ukážou v Čechách 29 až 33 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 27 až 31 stupňů Celsia.

V sobotu přijde tropická noc, kdy se teploty budou pohybovat v rozmezí 16 až 20 stupňů. Ráno se ukáže jasná až skoro jasná obloha, odpoledne mohou opět místy hrozit bouřky, zejména v horských oblastech. V Čechách bude přes den 29 až 33 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 29 až 31.

Neděle přinese opět tropickou noc, kdy se ranní teploty budou pohybovat v rozmezí 20 až 16 stupňů. Přes den se vyšplhají na 28 až 33 stupňů Celsia. Vedro zchladí přeháňky a bouřky s přívalovými dešti, kdy může místy napršet až 35 milimetrů.

Na počátku příštího týdne by mělo panovat velmi podobné počasí, bude ale více oblačnosti i bouřek. Opět by měly přijít tropické noci a přes den by měl teploměr ukázat 28 až 32 stupňů. Dlouhodobý výhled počasí odhaduje tropické teploty až do 9. srpna. „Ale vedro jako v roce 2015, kdy teploty byly kolem 37 stupňů, by nás čekat nemělo,” dodala Honsová.