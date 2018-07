Novinky, ČTK

V průměru by tak na jednu z 56 rodin, o kterých se hovoří, připadalo doplatit 2,5 miliónu Kč. Družstvo podle Monsporta nicméně nabídlo 20 miliónů, tedy sedminu, což věřitelský výbor tehdy jednohlasně odmítl akceptovat. O dnešních cenách odmítl správce spekulovat.

Přehledně: Spory v kauze H-System se táhnou od 90. let V 90. letech minulého století si chtěli pořídit dostupné bydlení, místo toho na ně čekala po krachu stavební firmy léta soudních pří. Tak by se dala ve stručnosti shrnout kauza H-system. [celá zpráva]

„Pokud by akceptovali, tak to mělo proběhnout tím způsobem, že by zaplatili celkovou cenu domu a souběžně s tím já bych vyplatil z konkurzní podstaty to zhodnocení,” uvedl Monsport. Stejný návrh učinil i jiným klientům H-Systemu ve Velkých Přílepech. „Ti na to přistoupili, proběhlo to bez jakýchkoli problémů,” dodal.

Lidem bydlícím v osmi domech v Horoměřicích nyní běží měsíční lhůta, do které mají domy vyklidit. Nařídil jim to v úterý Nejvyšší soud s tím, že lhůta platí od pondělí, kdy vyhověl dovolání konkurzního správce. Lidé se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze.

Lidem hrozí i doplacení nájmů za tři roky

Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Předseda senátu NS Zdeněk Krčmář na úterní tiskové konferenci zmínil, že konkurzní správce na nájemném z užívání domů nevydělal ani korunu. „Nájemní smlouvy jsou sepsány tak, že to platí nájemníci ve prospěch bytového družstva, tedy někoho, kdo ty domy zadržuje a nemá k nim nájemní právo,” uvedl Krčmář.

Podle informací Hospodářských novin bude Monsport po klientech požadovat i uhrazení nájmu za poslední tři roky. „Není to moje libovůle. Podle zákona to musím udělat,” řekl listu s tím, že další postup projedná s věřitelským výborem v srpnu.

Video

Klienti H-Systemu v Horoměřicích se odmítají vystěhovat

Do dění kolem H-Systemu vstoupil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO), který má být zprostředkovatelem jednání mezi družstvem a konkurzním správcem. Dohodli se na tom ráno na společném jednání v Praze. [celá zpráva]

Monsport iniciativu uvítal. Jednání by podle něj měla pokračovat. Nechtěl odhadovat, zda se podaří dospět ke shodě. „Podstatné slovo bude mít věřitelský výbor a soud,” dodal.