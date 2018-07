Novinky, ČTK

Podle Martina Junka z BD Svatopluk se s Babišem dohodli, že premiér bude mediátorem jednání s Monsportem.

„Byl jsem za ním (za Babišem) s naším advokátem a pan Babiš ještě k jednání přizval pana ministra spravedlnosti (Jana Kněžínka). Ptali se nás, jaké možnosti vidíme pro to, abychom mohli celou tu situaci vyřešit,” řekl Junek.

Družstvo má podle něj nyní jedinou možnost, jak postupovat. „Jediná věc, která nám zbývá, je obrátit se na Ústavní soud,” dodal.

Monsport: Nelze obdarovat jen skupinku



Monsport, s nímž se premiér rovněž setkal, podle Babiše potvrdil, že je ochotný na zprostředkované vyjednávání přistoupit. Babiš proto očekává, že se uskuteční další schůzky.

„Proběhlo to velmi korektně, premiér chce působit jako mediátor, já to vítám,” řekl sám Monsport k ranní schůzce.

Konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport

„Zejména ze strany pana ministra jsem viděl, že zcela souhlasí s mojí argumentací, že jinak to nejde, pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde,” řekl Monstport.

Nechtěl odhadovat, zda se podaří dospět ke shodě. „Podstatné slovo bude mít věřitelský výbor a soud,” dodal.

Maláčová: Mohou žádat o finanční pomoc



Podle Jany Maláčové, která by se měla stát ministryní práce a sociálních věcí a která nyní na ministerstvu působí v čele odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, mohou lidé, kterým akutně hrozí, že se budou muset do měsíce vystěhovat ze svých domovů, požádat úřady práce o mimořádnou finanční pomoc.

Budoucí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

„Pokud lidé prokážou, že se v takové tíživé situaci nachází, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50 tisíc korun. V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-Systém, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou. Peníze by pak mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu,” uvedla prostřednictvím mluvčí resortu Maláčová (ČSSD).

Klienti H-Systemu v Horoměřicích se odmítají vystěhovat

Lidé, kterých se verdikt Nejvyššího soudu dotýká, o stěhování neuvažují a odmítají se s ním smířit. Takové aspoň byly jejich první reakce.

Starosta má nabídku garsoniér



Starosta Horoměřic Zdeněk Babka ve středu uvedl, že již dostal první nabídku na náhradní byty pro obyvatele domů z družstva Svatopluk. Soukromník jim nabízí osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem. S nabídkou pomoci přišlo i ministerstvo vnitra - podle úterního vyjádření šéfa resortu Jana Hamáčka má k dispozici 17 bytů, které může nabídnout.

Starosta Horoměřic Zdeněk Babka

Samotná obec podle Babky nemá lidem v současnosti jak pomoci.

„Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Není (pro obec) možnost ty lidi ubytovat, je to hodně lidí, není to legrace. Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ty lidi jsou bez přístřeší, to je to samé,” řekl Babka.