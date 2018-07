kl, jdu, luh, Novinky

„Od mládí jsem jako spousta jiných kluků snil o létání a od čtrnácti let jsem ten sen začal také uskutečňovat. My kluci si přeci musíme plnit sny a tak trochu dosahovat stále nějakých met a tohle je pro pilota asi ta meta úplně nejvyšší,” řekl Kramařík (43) Novinkám před začátkem své výpravy.

Kramařík, jehož zatím nejdelší let byl do Londýna, během svého letu přeletí přes tři oceány a tři kontinenty. „Uletět musím alespoň 36 tisíc kilometrů a kousek, což odpovídá délce obratníku Reka,” dodal. Díky tomu bude let oficiálně uznán jako přelet zeměkoule. V kokpitu stráví přes 150 leteckých hodin.

Někdejší mistr republiky v letecké akrobacii a advokát se vydá východním směrem přes Bělehrad, Perský záliv, Indii, Thajsko, Tchaj-wan, Japonsko, Tichý oceán, USA, a Azorské ostrovy, přes Velkou Británii se pak vrátí zpět do České republiky.

Letiště se otevřelo veřejnosti v 15 hodin odpoledne, stejně tak budou mít návštěvníci možnost přivítat Kramaříka při přistání v den návratu, který je plánovaný na 8. září v pražských Letňanech.

Roman Kramařík před odletem

FOTO: Novinky

I když bude na cestě kolem světa sám, nebezpečí si nepřipouští. „Lékaři mi dokonce přibalili léky proti depresi, ale vzhledem k tomu, že musím šetřit s hmotností, tak mám pocit, že jsem je už z lékárničky vyndal,” přiznal s tím, že na cestě pro něj bude největší neznámou počasí a administrativní překážky. „Jakmile opustíte brány Evropy, tak se dostáváte do světa, kde administrativa a státní moc fungují úplně jinak,” řekl.

Novinkám také přiznal, že se o něj nejvíce strachuje jeho manželka. „Nakonec souhlasila, ale říkala něco o tom, že za život mám dovolený jen jeden oblet zeměkoule,” dodal s úsměvem.

Mise Okřídlený lev



Průběh jeho cesty také budou moci lidé sledovat na internetu a sociálních sítí. Ve vzduchu bude Kramařík komunikovat přes satelitní telefon. Dohromady mu výprava potrvá více jak šest týdnů. Rekordy v obletu země jsou přitom mnohem kratší.

V roce 2005 se stal prvním rekordmanem již zesnulý podnikatel a dobrodruh Steve Fosset, který dokázal na jednu nádrž obletět celý svět za 67 hodin a 1 minutu. Jeho časový rekord o pět let později překonala trojice švýcarských pilotů. Ti přelet zvládli za 57 hodin a 54 minut, na rozdíl od Fosseta však cestu vykonali s mezipřistáními. A ještě v kratším čase zvládl začátkem tohoto roku obletět zemi prostřednictvím pravidelných leteckých linek Novozélanďan Andrew Fisher. Trasu Šanghaj – Auckland – Buenos Aires – Amsterdam – Šanghaj vykonal za 52 hodin a 34 minut.

Cessna 210, kterou chce Kramařík obletět svět.

FOTO: Kristýna Léblová, Novinky

Kramařík však neaspiruje na rychlost, při příležitosti stého výročí založení Československa se v rámci své cesty chce zaměřit zvláště na významné české stopy ve světě. Jeho samotného v cestě inspirovala kniha, kterou československý podnikatel Jan Antonín Baťa napsal poté, co sám vykonal obchodní výpravu po celém světě.

Na Kramaříkovu misi pojmenovanou Okřídlený lev mohou lidé stále přispívat prostřednictvím portálu Hithit. Kromě nákladů na palivo a poplatky by vybrané peníze měly podpořit vznik cestopisu mapující vedle cesty i odkazy Čechů ve světě. „Vydám o tom knížku, kde zachytím co nejvíc inspirativních příběhů o české stopě ve světě a tom, jak ten let probíhal,” uvedl. Přebytečné peníze pak Kramařík plánuje věnovat projektu Paměť národa.

Pokud se Kramaříkovi cesta podaří, stane se prvním Čechem, který sólový let kolem světa zvládne.