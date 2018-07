nšt, jdu , Novinky

„V současné době máme jednotlivá sklíčka nařezaná a nyní je kolega skládá do olověné sítě, která bude celoplošně cínovaná,“ popsal Novinkám postup prací umělecký sklenář Petr Coufal. Následně dojde k vyčištění a k vyztužení skel. Poté už mohou být osazena do speciálních kovových rámů s otevíracím křídlem.

U dvanácti vycházejících apoštolů budou nová okénka ze skleněných vitráží.

FOTO: Novinky

Spíš než proti vandalům je ochranné opatření mířeno na sochy apoštolů. „Při pohybu soch se může stát, že socha či její část se dotkne vitráže,“ vysvětlil Coufal s tím, že tak může snadno dojít k prasknutí skla. On sám předpokládá, že se vitráže na orloji objeví někdy v průběhu srpna.

Nové vitráže, tedy skleněné mozaiky vkládané do olova, mají napodobovat ty původní, které orloji zdobily do Pražského povstání v roce 1945, kdy byly zničeny. Jako provizorní řešení se tehdy do oken osadila plechová výplň, která nakonec vydržela do současnosti. Do roku 1911 byla na orloji ručně malovaná skla.

Mozaika vitráží je tvořena z opalinového skla.

FOTO: Novinky

Jak původní vitráže přesně vypadaly, se nedochovalo. Pro skláře tak nastala doslova detektivní práce, kdy z několika málo dochovaných fotek apoštolů mapovali jejich celkovou podobu. A co z černobílých fotografií vyčíst nešlo, mohli zjišťovat z provizorních plechů. Ty totiž nesly barvu a vzorování původních vitráží.

Mozaika, jež kombinuje odstíny modré barvy s bílou, je tvořena z takzvaného opalinového skla. Tato zakalená skla své zabarvení získávají už při výrobě. Sklíček je na vitrážích dohromady sto.

Hotové vitráže budou umístěny do speciálních rámů.

FOTO: Novinky

Podle Coufala se však díky jednoduchosti vzorů nejedná o nijak náročnou práci. „Je to v podstatě řezání pravoúhlých segmentů s pár složitými výřezy,“ přiznal. Přesto je pro něj čest pracovat na tak významné památce. „Myslím, že to jsou nejfrekventovanější vitráže nejen v Praze, ale možná i v republice,“ dodal. O to větší radost mu prý práce přináší.

Práce na orloji probíhají v rámci celkové opravy Staroměstské radnice, která má finišovat v září a dohromady má stát přibližně 48 miliónů korun. Kromě orloje dostaly novou podobu například i ciferníky a ochozy věže radnice.