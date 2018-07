ČTK

„Já jsem zaprvé jmenoval premiéra a zadruhé vládu včetně ministra zahraničí,” vysvětlil Zeman, proč považuje věc za uzavřenou. Prezident před třemi týdny kvůli svým výhradám odmítl nominanta ČSSD Miroslava Pocheho a místo něj na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) pověřil vedením diplomacie Hamáčka.

Zeman ve středu řekl, že není nic neobvyklého, když jeden ministr má na starosti dva resorty.

Nechává proto na Hamáčkovi, jak dlouho povede vnitro i diplomacii. „Nepochybuji o tom, že pan Hamáček se svými zkušenostmi může být velmi dobrým ministrem zahraničí,” řekl Zeman.

Plagiátorství je krádež



Prezident považuje za adekvátní, že kvůli podezřením z opisování v akademických pracích skončili v posledních týdnech ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) i ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).

„Plagiátorství je krádež svého druhu, krádež duševního vlastnictví jiné osoby a jakýkoli ministr, který ne je obviněn z krádeže, ale kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit,” řekl Zeman. Dodal, že takový člověk by měl mít dostatek sebekritiky, aby na funkci vůbec neaspiroval. „Nehledě na to, že by si tím ušetřil mohutnou ostudu,” dodal.