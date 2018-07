Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Za všechny schytala mediální kritiku letos na jaře ministryně pro místní rozvoj v Sobotkově vládě Karla Šlechtová (ANO), která v té době už byla v první Babišově vládě ministryní obrany. Nejvíc ale podle zjištění Práva vydal za cestovní pohodlí svého šéfa lidovce Daniela Hermana resort kultury. Ten využil luxusu při svých čtrnácti cestách z letiště Václava Havla a ministerstvo to vyšlo na 181 100 korun.

Šlechtová má primát ale v tom, že ve VIP salonku čekala na svůj let 27krát. Její úřad to stálo podle zjištění Práva o dvacet tisíc korun méně, když proplatilo faktury za 161 333 korun. V této částce je i jedno využití salonku její předchůdkyní ve funkci ministryně Věrou Jourovou, která se pak stala členkou Evropské komise.

Karla Šlechtová

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Za rozhazovačnost označil využívání komfortu letištního VIP šéf ANO Andrej Babiš. Šlechtová se bránila, že šetřila čas při zahraničních služebních letech. Zdůrazňovala, že k letům nevyužívala business, ale economy třídu, čímž ušetřila stovky tisíc. Babišovi poslala otevřený dopis, ve kterém ho vyzvala, aby se zastal dobrého jména ANO a zveřejnil údaje o cestovních nákladech i ostatních ministrů.

Babiš si přehled udělat nechal, ale poté se rozhodl, že ho nezveřejní. K záležitosti se již nechce vracet. On sám podle přehledu měl využít salonku jako ministr jednou a finance to stálo 3900 korun.

Údaje o tom, zda a jak salonek využívali členové první, jednobarevné Babišovy vlády, se Právu nepodařilo zjistit.

Ostatní ušetřili



Ostatní ministři někdejšího koaličního kabinetu se ve využívání placených služeb salonku při cestách běžnými linkami chovali umírněně. Resort spravedlnosti zaplatil celkem za tyto služby 43 650 korun při pěti cestách Heleny Válkové (ANO).

Dvojnásobnou sumu zaplatilo za svého ministra Milana Chovance (ČSSD) ministerstvo vnitra při jeho čtyřech výjezdech.

Ministerstvo zdravotnictví, v jehož čele Svatopluka Němečka nahradil Miloslav Ludvík (oba ČSSD), platilo za použití salonku dvakrát a stálo to 44 590 korun. O polovinu méně vydal za stejný počet návštěv ve VIP čekárně resort školství.

Z celkové částky 22 249 Kč není zřejmé, který ze tří ministrů – Marcel Chládek, Kateřina Valachová (ČSSD) či Stanislav Štech, kterého také nominovala soc. dem. – tyto služby čerpal.

Odbavení a odvoz k letadlu



V letištním VIP salonku se platí za každou osobu. Cena, uvedená na jeho internetových stránkách, se pohybuje podle toho, zda byla služba objednána v předstihu, od 4400 do 6600 korun.

Rozdílné sumy, které resorty hradily, se liší podle toho, zda s ministrem využili výhod i členové jejich doprovodu.

Sedm miliónů za lety tří ministrů



Mezi služby salonku patří nejen odbavení zavazadel, ale i all inclusive občerstvení a jako třešnička na dortu je odvoz klienta až k letadlu.

Právo získalo také přehled, kolik stály v minulém volebním období cesty resortních šéfů. Celkem procestovali ministři Sobotkovy vlády běžnými linkami 16,8 miliónu korun. Tři nejaktivnější prolétali téměř sedm miliónů korun.

Nejvíce stály letenky ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD). Celkem to bylo téměř 2,4 miliónu korun. Nejaktivnější byla v roce 2016, kdy resort proplatil faktury za 840 tisíc korun. Rok nato ji co do útraty za zahraniční cesty vystřídal Chovanec s 940 tisíci korunami.

Celkem za něj za čtyři roky zaplatilo vnitro dva milióny. K nejdražším cestovatelům patřila i Šlechtová, jejíž cesty stály celkem za čtyři roky 2,3 miliónu Kč.

Nejvíc šetřil resort školství



Na druhém konci výše proplacených faktur je s 328 239 korunami resort školství.

V přehledu chybí údaj o tom, kolik stály cesty tehdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Ten využíval při letech do ciziny armádní speciál. Tuto výsadu mají vedle prezidenta, premiéra i předsedové komor. V uplynulém období ji měl i šéf lidovců Pavel Bělobrádek jako vicepremiér bez ministerstva, za kterého hradil cesty Úřad vlády.

Vládní letka, kterou provozuje armáda, vydala loni na přepravu delegací státníků, poslanců a senátorů zhruba 60 miliónů korun.

Letadla s nimi vzlétla přibližně stokrát. V rámci oficiálních delegací nejvyšších ústavních činitelů jsou často i ministři a náklady na jejich cestu se tak do přehledu nezapočítaly.