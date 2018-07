Petr Kozelka, Právo

„Vzhledem k tomu, že jsem arcibiskup pražský, jsem také členem církve, jsem tedy věřící. A jestliže papež František říká, že pastýř musí být cítit ovcemi svého stáda, je mojí povinností, abych nejenom sám za sebe, ale i za druhé pozvedl svůj hlas k tomu, co se odehrálo. Domnívám se totiž, že slušnost a respekt k druhému, k jeho názorům, je základem soužití ve společnosti,“ vysvětlil Duka, proč se rozhodl pohnat divadelníky před soud žalobou na ochranu osobnosti. Bude po nich žádat omluvu.

Kardinál Dominik Duka

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ve hře Naše násilí a vaše násilí postava ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimskou ženu a herečka si vytahuje z přirození českou vlajku, v Prokletí je zase socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem.

Společně s Dukou podal žalobu k brněnskému městskému soudu karlovarský advokát Ronald Němec.

„Umění vždy sloužilo ke kultivaci prostředí a to, že i karikuje, je jen dobře. Ale pokud již jde přímo urážet a ničit, pak nejde o svobodu projevu a umění, ale o zásah do osobnostních práv. Já i pan kardinál se domníváme, že obě hry přišly zesměšnit hodnoty a podstatu naší víry. Také zesměšňují českou vlajku, a to je hodnota vysoká. S tím nesouhlasíme,“ napsal Právu Němec.

„Kolem nás je řada násilných útoků různých náboženství. A nejde jen o některé muslimy. Je potřeba dát lidem naději a víru v naše soudy, že každý má právo se svobodně vyjadřovat, ale vše má své limity. Pokud soud žalobě vyhoví, nemůže mít nikdo žádné právo teroristickým útokem zabít desítky lidí, protože se mu nelíbí karikatury Mohameda či jiné. Nejde jen o náboženství, ale obecně o morálku,“ dodal advokát.

Ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka byl žalobou zaskočen. „Je to unikátní situace. O uvedení rozhodovala dramaturgická rada festivalu. My jsme byli pouze spolupořadatelem, takže je to cíleno vedle. Nevím, nakolik je pan Duka informovaný a proč je to proti našemu divadlu. Nicméně doufám a věřím, že ten soud rozhodne v náš prospěch,“ prohlásil ředitel.

„Nedovedu si představit, jak by se divadelní představení mohlo dotknout osobnostních práv pana kardinála. Postava, o které je řeč, ani nereprezentovala Ježíše Krista. Ona nesla určité symbolické atributy Ježíše, ale nebyla to jeho postava. Ta postava zosobňovala Evropu. Nebyl to útok na náboženství ani na Ježíše. Nedovedu si představit, že by někdo s takovou žalobou mohl uspět, ale uvidíme, to už bude na soudu. Mrzí mě, že se takováto věc řeší přes soudy,“ doplnil Oščatka.

Mluvčí brněnského soudu Petra Hovorková potvrdila, že žaloba už na soud dorazila s tím, že nyní budou probíhat standardní procesní úkony, a o tom, kdy bude nařízeno samotné jednání, je předčasné hovořit.

„Soud ukáže, kde je pravda“



Ředitel pořadatelského Národního divadla Brno Martin Glaser k žalobě uvedl, že soud rozhodne, kdo má a nemá pravdu. „Pokud napadá i představení Prokletí, musím smeknout, že chce rozšířit debatu i na hru o zneužívání dětí, žen a nevědomých osob kněžími. To je něco, co ve veřejné diskusi nebylo. Pokud je cílem dostat to na veřejnou diskusi, je třeba mít vůči němu hlubokou úctu,“ dodal Glaser.

Představení Naše a vaše násilí narušila akce hnutí Slušní lidé, kteří vtrhli na jeviště a hru přerušili. Následovala smršť trestních oznámení zastánců i odpůrců hry.

„Policisté v souvislosti s divadelní hrou do konce června evidovali 19 oznámení. Po důkladné analýze materiálů včetně zhlédnutí a vyhodnocení kompletního záznamu hry a konzultaci se státním zastupitelstvím vyšetřovatel došel k závěru, že ve věci nejde o trestný čin,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

„Co se týče posouzení jednání osob, které narušily představení, policisté věc vyhodnotili jako podezření z přestupku a všech 25 osob oznámili správnímu orgánu,“ dodal mluvčí.