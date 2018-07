Oldřich Danda, Právo

Jejich příkladu se chytilo nakonec okolo šesti tisíc dalších vojáků a zaplavili velení armády svými žádostmi. A ve většině případů uspěli. Ministerstvo obrany jim teď musí přesčasy a pohotovosti proplácet i s úroky.

„Na základě rozhodovací praxe soudů bylo důvodným žádostem vyhověno a za nařízenou služební pohotovost a službu přesčas bylo ministerstvem obrany vyplaceno žadatelům celkem 84 miliónů korun,“ řekl Právu Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva. Tato částka ještě naroste, protože ministerstvo nevyřídilo všechny stížnosti.

Řízení bylo ukončeno u 5689 žádostí Jiří Caletka, tiskové oddělení obrany

Podle Caletky od roku 2013 do současnosti bylo podáno celkem 1860 žádostí o proplacení služební pohotovosti a 3935 žádostí o proplacení služby nad základní týdenní dobu služby, tj. služby přesčas. „V současné době je vyřízena většina těchto žádostí, konkrétně bylo řízení ukončeno u 5689 žádostí,“ dodal.

Žádosti podle něj podávali vojáci z útvarů po celé republice a napříč hodnostmi. „Neboť služební pohotovost i služba přesčas byla nařizována k zabezpečení neodkladných úkolů u všech druhů vojsk,“ poznamenal Caletka. Podle informací Práva získali vojáci náhradu v rozmezí pět až 185 tisíc korun. Některá správní řízení se táhla několik let, a 103 vojáků se proto rozhodlo podat žalobu o náhradu nemajetkové újmy z důvodu nepřiměřeně dlouhé doby řízení.

Asi v polovině případů dal soud vojákům za pravdu, ale nepřisoudil jim za vzniklou újmu finanční kompenzaci, ale jen písemnou omluvu.

Piloti se soudí už 10 let



Mnohem déle se s armádou soudí vojáci z letecké záchranné služby a záchranáři z jednotky SAR z Přerova a Líní u Plzně. Také oni chtějí od armády proplatit přesčasy a od roku 2007 se soudí, zatím ale marně. Ačkoli jim daly už dvakrát za pravdu soudy, armáda si se svým rozhodnutím dává načas. „V srpnu to bude deset let, co jsme podali žádosti. Proběhly dva soudy, které zabraly dva roky, a zbylých sedm let trvá služebnímu orgánu vydání dvou rozhodnutí,“ řekl Právu právní poradce vojáků a bývalý kapitán vrtulníku Miroslav Pechát.

Dodal, že už na armádu podali žalobu pro nečinnost, ale stáhli ji, když armádní právníci přislíbili, že konečně rozhodnou.

Žalobu podalo celkem 53 pilotů, techniků a záchranářů. Nelíbilo se jim, že musí sloužit 24hodinové služby, ale plný plat dostávají pouze za 12 hodin a druhou polovinu služby jim armáda platí jen jako služební pohotovost, která je honorována pouze 50 procenty platu a není ani započítávána do fondu pracovní doby.

Podle Pecháta každá žaloba počítá s náhradou mzdy a s penále, což znamená ve většině případů částku okolo jednoho miliónu korun.