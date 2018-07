Milan Vojtek, Právo

Co chcete vidět, čestný boj, nebo zradu,“ ptá se Zbyněk Buchtela přihlížejících, kteří v den svátku Cyrila a Metoděje zavítali na hradiště Valy u Mikulčic na Hodonínsku. „Nepřekvapili jste,“ reaguje na volbu bitvy plné zrady a útoku ze zálohy od diváků. V dalším kole ukázek střetů mezi starými Slovany a nájezdníky ale došlo také na čestný souboj válečníků.

Zadýchaný a zpocený v těžké zbroji pak odpovídal na dotazy zvědavců. „Kolik to váží? Kroužky asi osm, prošívanice čtyři, přilba dva, zbraně taky dva kilogramy. Případně pak ještě štít a to jsou další čtyři kila. Takže když se to vezme kolem a kolem, je to hned dvacet kilo váhy do bitvy. Ono taky záleží, jak to má kdo kombinované a jakou společenskou vrstvu chce v roli bojovníka prezentovat. Jiná je výzbroj slovanského sedláka, odvedence do zbraně, jiná vikingského či slovanského družiníka v plné zbroji,“ dodal.

Ukázky boje starých Slovanů předváděné návštěvníkům slovanského hradiště Mikulčice

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Meče musí být z kvalitní oceli



Bitva válečníka v plné zbroji, jak ji předvedli členové svazu Styrke, je náročná. „Podle kamarádů, co máme v armádě, je ta zátěž srovnatelná s tím, co musí tahat dnes vojáci v Afghánistánu,“ řekl.

Prošívanice, oblečení z mnoha vrstev látky je vlastní výroby, kroužky na zbroj, chránící trup bojovníka, se dají objednat. K dispozici jsou plastové napodobeniny, nebo lehké kroužky z hliníku, nicméně podle příznivců historie správnou volbou je jedině autentický materiál. „Meče a zbraně mají být z kvalitních ocelí. Nesmí být překalené, aby nepraskaly. Nesmí být ani z nekvalitního železa, aby se na nich při boji nedělaly záseky. Navíc meč ani dnes není levná záležitost, je to otázka několika tisíc korun,“ připomněl bojovník.

Boj v duchu starých Slovanů, Vikingů a dalších Evropanů někdy bolí. I když proti předkům si dnes bojovníci chrání ruce rukavicemi a používají i další pomůcky, i tak občas přibude nějaká modřina, boule či šrám. „Modřiny bývají, občas i složitější zranění. Ale v pátek odjedu domů a v pondělí jdu na čtyřiadvacítku do práce. A ještě do nemocnice. Jsem chirurg. Co si tady rozsekám, to si pak spravím. Přeháním, samozřejmě si dáváme pozor,“ dodal Buchtela.

Kmenový svaz Styrke má sídlo v Pardubicích, jeho základ ale tvoří lidé z Mikulčic a okolí. Další přijíždí třeba od Vsetína, či z jižních Čech. Základem jsou přátelé, kteří se znají ze škol. Letos mají v plánu čtyři akce v Mikulčicích, jezdí třeba na Pohansko, do Prahy a podobně. „Máme štěstí, že nám tady muzeum pomáhá a umožní nám akce s ukázkami. Tentokrát jsme jimi zpestřili nejen svátek Cyrila a Metoděje, ale taky zabavíme děti při setkání vinařů na hradišti,“ dodal Buchtela.