Ti v čase stého výročí vzniku Československé republiky z roku 1918 a dalších „osmičkových milníků“ zvolili směrem k třicetitisícovému davu i ostřejší slova vztažená ke stavu společnosti.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vyzval k většímu zamyšlení nad podstatnými otázkami. „Nestačí hltat informace, které nabízejí falešný pocit, jako bychom už věděli všechno. Je třeba hledat skutečnou moudrost,“ uvedl v kázání Graubner.

Mnohé příležitosti se podle Graubnera v mladých dějinách země dobře nevyužily. „Neseme zodpovědnost za skutečnosti, které nahánějí strach nejen tím, že roste politický vliv potomků diktátorů. To je jen jeden z důsledků naší slepoty a neschopnosti vidět v souvislostech, ptát se po příčinách a důsledcích či ukazovat ochotu vzdát se nějakých příjemností a dívat se dál než na přítomnost a na své vlastní já. Proto neumíme odhalit novou tvář ideologie, když ji šíří někdo jiný. I když marxismus přesedlal z oblasti ekonomiky do oblasti kultury, stále bere svobodu, rozvrací řád a budí nenávist," poznamenal arcibiskup.

Duka: Jsme nevděční



Kardinál Dominik Duka vzpomenul hned několik kulatých výročí k významným datům české historie končícím osmičkou. „Vzpomínáme také řady dalších výročí, 1278, 1378, 1618, 1648, 1848, 1938, 1948, 1968. Všechna tato data přitom reflektovala Velehrad. Zde jsou počátky naší státnosti. Je to místo, které připomíná paladium země české, které svaté Ludmile věnoval ke křtu svatý Metoděj,“ sdělil Duka.

Během kázání se opřel i do společnosti. „Vyznáváme nedostatek vděčnosti a úcty, opravdové solidarity. Vyznáváme, že jsme mnohé v průběhu staletí pokřivili špatným jednáním, nevěrností, zbabělostí a mnohdy dokonce i zradou.“

Arcibiskup Graubner během mše připomněl svaté Cyrila a Metoděje, kteří položili základy křesťanské kultury i státnosti. „Pohled do dějin nám ukazuje, že nejlepší plody našeho národa vyrostly vždycky z evangelia, které bylo přijato do života, které bylo přeloženo do řeči skutků. Ani dnes nemůžeme udělat pro náš národ nic lepšího, než se nechat vést boží moudrostí. Falešné ideologie, nepoctiví populisté, třeba mezi politiky, ani ´šmejdi ́ mezi obchodníky nás nemohou zmást, když budeme moudře stavět na Božím slově,“ řekl Graubner.

Jeho slova šla i na adresu vnímání ekologie. „Naše krátkozrakost nám dokonce brání uznat realitu oteplování a dělat kroky zodpovědné vůči přírodě. Zdá se, že dokud nám teče z kohoutků voda, jako by nás sucho nezajímalo. A ještě dlouho bych mohl vyjmenovávat různé oblasti, v nichž se odehrává boj o budoucnost člověka a národa. Ta významná výročí nás vedou k vážnému zamýšlení nad podstatnými otázkami,“ dodal Graubner.