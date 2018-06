Kristýna Léblová, luh, Novinky

Abstraktní obrazy hrající všemi barvami zaplnily 28. června při slavnostním zahájení výstavy pražskou Galerii Zátiší v Praze-Chodově. Autory děl jsou umělci s Downovým syndromem, kteří svá díla vytvořili v rámci workshopu pod taktovkou umělce a malíře Petera Herera.

„Malířů je dohromady osm. Byli jsme na zámku Lobeč, kde jsme vytvořili tyto krásné obrazy, a dneska jim tady dáváme prostor v naší galerii vystavovat. Tito malíři jsou skvělí v tom, že mají velmi dobré barevné cítění. Všechny obrazy tady jsou namíchané ze tří barev, ze žluté, modré a červené, a když se na ty obrazy podíváte, tak jsou fialové, zelené, pestrobarevné. To znamená, že mají výborné cítění barev, a proto vznikly tyhle krásné abstrakce,“ řekl k workshopu Novinkám Herera.

Obrazy jsou abstraktní a osm umělců na nich pracovalo čtyři dny.

FOTO: Novinky

Právě barevnost obrazů zaujala i herečku Simonu Stašovou. „Mám ráda vysloveně takovou barevnost, oranžový, žlutý, červený. Domů si pověsím jen takový obraz, který se mi líbí, a vždycky, když se na to podívám, tak je mi dobře. Takhle já, dalo by se říct, rozlišuju, jestli je to dobrý malíř nebo ne. A tyhle se mi líbí moc,“ chválí herečka obrazy.

Inspirace v přírodě

Workshop byl doplněn o doprovodný program, jako například jízdu na koni a pobyt v přírodě. Právě příroda je totiž velkou inspirací většině z těchto umělců. Je tomu tak i v případě nejmladší malířky výstavy, sedmileté Alžběty Máji.

Teprve sedmiletá Alžbětka Mája se podílela na tvorbě několika obrazů.

FOTO: Novinky

„Maluje sluníčka, všelijaký postavičky, maluje rukama. Dokonce si vymýšlí, dělá delfíny nebo ryby. Když má dobrý den, tak nám řekne, že vidí koně, že vidí les. Že vnímá, kde je,“ chválí maminka Ludmila Beránková svou nadanou dceru.

Podobně přírodu vnímá i další z autorů výstavy, malíř Jiří Šedý. „Inspirace čerpám v přírodě, protože mám rád přírodu i přirozenou sílu v ní, která mě obohacuje,“ říká Šedý s tím, že veřejnost ho dnes již neodmítá tolik jako dříve, ze svého postižení si nic nedělá a již prodal několik svých obrazů.

Výstava potrvá do 21. září, návštěvníci si během ní mohou obrazy zakoupit. 22. září pak v rámci 22 let od založení Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které poputuje výtěžek z prodaných obrazů, proběhne dražba zbylých obrazů.

Lidé s Downovým syndrom vnímají podle umělce Petera Herely bavy jinak než zdraví jedinci.

FOTO: Novinky

„Během celého vzniku obrazů vznikal dokumentární film, který se během dnešní vernisáže bude dotáčet. Nejspíš se bude taky jmenovat Upside Down a premiéru bude mít 22. září na té dražbě,“ řekl ve čtvrtek kurátor galerie Tomáš Pik.