Novinky

Čtvrteční ráno je na celém území České republiky deštivé, s výjimkou západního okraje území, ale i tam by mělo během dne pršet. Tak by to mělo vydržet až do večerních hodin.

Aktuálně je stále v platnosti výstraha meteorologů před vydatným deštěm, která platí až do čtvrtečního poledne pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. [celá zpráva]

V Jeseníkách a Beskydech může napadnout až 40 mm srážek, jinde by to mělo být mezi dvěma a 20 milimetry.

Odpolední teploty by ve čtvrtek měly vystoupat na 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě může být až 24 stupňů. Foukat bude čerstvý vítr. „Který bude pocitovou teplotu ještě snižovat, takže počasí, že by psa nevyhnal,“ uvedla Honsová.

V pátek ráno by se teploty měly pohybovat mezi 13 a 17 stupni, mělo by být oblačno a polojasno, ojediněle bude pršet, v Moravskoslezském a Olomouckém kraji se mohou objevit i bouřky. Bude však tepleji.

„Očekáváme obrovský nárůst teplot vzduchu,“ řekla Honsová. Teploty by měly stoupat na 24 až 28 stupňů, v Polabí až k tropické třicítce.

O víkendu se ovšem opět ochladí. V sobotu a v neděli lze očekávat jasno až polojasno, na horách bude kupovitá oblačnost a vyskytovat se budou přeháňky a bouřky.

V sobotu ráno budou nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, odpolední maxima 21 až 25 stupňů. V neděli ráno by mělo být kvůli jasné noci dokonce 10 až 6 stupňů, odpoledne by měly teploty vystoupat na 22 až 26 stupňů.

Studené by mělo být i pondělní ráno, v nížinách budou teploty 9 až 5 stupňů a na horách může být i mráz. „I to může být červenec. Naposledy byl mráz v roce 2010,“ poznamenala Honsová.

Jinak však by měl být první prázdninový týden teplý. V pondělí budou nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, od úterý do pátku pak v rozmezí 26 až 30 stupňů.