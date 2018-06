Novinky

Podle Zemana byla u kolonky ministra zahraničí „prázdná kolonka”. Zeman zopakoval, že odmítá, aby byl Poche ministrem zahraničí.

Připustil nicméně, že pokud byl vedením resortu dočasně pověřen šéf ČSSD Jan Hamáček a přivedl by si Pocheho coby poradce či náměstka, neměl by s tím problém, byť by se mohlo stát, že by nynější europoslanec resort fakticky vedl.

Zeman zopakoval, že mu Poche vadí nejen kvůli údajně vstřícnému postoji k uprchlíkům, ale i to, že je „obviňován z korupce”.

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD)

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

U premiéra Babiše, který je policií obviněn v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo Zeman problém nevidí.

„Něco jiného je spor o dotaci a něco jiného je korupce,” osvětlil Zeman své uvažování. Prezident znovu připomněl, že v Babišově případě ctí presumpci neviny a tvrdí, že nedávné zastavení stíhání místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka je „signálem k úvaze” ohledně pokračování celé kauzy.

Zeman mimo jiné uvedl, že vláda by mohla být jmenována příští týden v úterý či ve středu.

Uprchlická tsunami se nekoná



Zeman hovořil rovněž o migraci, na jejímž řešení se snaží domluvit evropské země. Připustil sice, že se nenaplnila jeho dřívější slova o „uprchlické tsunami”, která se přežene přes naše území.

„Co není, může být,” tvrdí Zeman s tím, že kdyby se znovu otevřela tzv. balkánská cesta, do pohybu by se podle něj dalo 3,5 miliónu osob. Zeman dál tvrdí, že migranti, kteří se snaží dostat do Evropy přes Středozemní moře, by měli být vraceni k africkým břehům.