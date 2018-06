Renáta Bohuslavová, Novinky

Po jednání s prezidentem jste řekl, že jednání bylo vstřícné, nicméně mluvčí Jiří Ovčáček vydal vyjádření, „že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace“, a že „členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce“. Jaká byla tedy nálada na jednání s prezidentem?



Velmi vstřícná, věcná, v některých ohledech vtipná, věcná. Velmi pozitivní.

Zdůvodnil vám prezident konkrétně, proč vás odmítá jmenovat?

Argumentoval mým článkem z roku 2015. Je to úsměvné, ale vše se opíralo o něj. Potom jsme probírali i další věci a bilaterální vztahy ČR v zahraniční politice a tam jsme všude našli shodu.

I přesto vydal Jiří Ovčáček takové vyjádření? To je trochu zvláštní, ne?

Ano, ale v tomto duchu se přece nese celé jednání posledních osmi týdnů. Prostě to tak je a je to realita, ale já se v tom nějakým způsobem zorientuji.

Padlo tam explicitně, že vás nejmenuje?

To tam asi během toho nepadlo, nicméně to vyplývá z té předchozí komunikace. On mě požádal, abych zvážil nominaci. Já jsem mu řekl, že ne, že ČSSD na té nominaci trvá a s tím jsme se rozešli.

Co říkáte na argument, že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace. Znamená to, že nám tady vzniká protimigrační vláda?

Já si to nemyslím, ale to je terminologie, kterou používá Kancelář prezidenta republiky a já se s ní neztotožňuji.

Opakovaně pan prezident mluvil o programovém prohlášení vlády. Nevím, jestli měl na mysli stávající nebo nově se formující. Ani jedno z programových prohlášení nechápu jako protimigrační. Myslím, že používáme jen jiný jazyk, ale na to téma máme stejný nebo podobný názor.

Často se hovoří o vaší minulosti a o tom, že jste pražským zákulisním hráčem ve vztahu k členům pražské ČSSD Karlu Březinovi nebo Petru Hulinskému. Do jaké míry mohlo toto mít vliv v rozhodování prezidenta?

Zaprvé myslím, že vývoj v soc. dem. v posledních letech ukázal, že tomu tak není. Na druhé straně pan Hulinský je poradcem pana Zemana, myslím, že pro sport. To vůbec nebylo téma.

Dále se ozývaly i argumenty, že jste podpořil Jiřího Drahoše na prezidenta…

Já jsem říkal opakovaně, že si myslím, že ty argumenty jsou zástupné. Některé se mění, přibývají nové. Myslím, že se dokonce objeví i nějaká další.

V prohlášení Jiří Ovčáček uvádí, „že členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce“. Není to namířeno i na jiné členy budoucí vlády? Třeba Andreje Babiše, který čelí trestnímu stíhání?

Dobrá otázka. To jsme vůbec nediskutovali. Pan prezident to zmínil jen jako nějaký pátý bod, který mi vytýká. Je to prostě rétorika pana Ovčáčka. Kdybych měl nějaký právní nástroj, tak bych se bránil, ale pan Ovčáček to dělá tak, aby to nebylo možné.

S vaší nominací ale neměl problém jen prezident, ale právě i premiér Andrej Babiš.

To vím, ale pan premiér podle všeho těch 15 jmen odevzdal. Já jsem se na to také dvakrát ptal a pan předseda Hamáček mi to potvrdil. Mé jméno tam je. Pan Babiš tím splnil koaliční smlouvu a teď se bude dál čekat. Já to dál neřeším. Teď jsem navržen premiérem ke jmenování panu prezidentovi a teď už je to asi právní bitva, ne politická.

Nicméně předseda řekl, že pokud vy jmenován nebudete, tak on načas zastane oba resorty. Může jeden člověk sedět na dvou důležitých resortech, jako je zahraničí a vnitro?

Já jsem nabídl Janu Hamáčkovi plnou součinnost. Nabídl jsem mu, že mu poskytnu svůj tým lidí, kteří se chystali na to fungování, a myslím, že ten tým je tak kvalitní, že i s mou podporou potom je možné, aby nikdo nezaznamenal, že by diplomacie nefungovala.

Znamená to, že vy byste třeba byl náměstkem v Černínském paláci?

Ne. Já v tuto chvíli zůstanu europoslancem.

Jaká by tedy byla vaše funkce v rámci toho týmu, o kterém jste hovořil?

O tom se teprve poradíme s panem předsedou Hamáčkem.

Ale nějakou pozici tam mít budete.

Předpokládám, že určitě ano.

Nejsou to vše jen další ústupky ze strany ČSSD směrem k hnutí ANO?

Poslední tři týdny jsem musel bojovat na jedné frontě s Andrejem Babišem, na druhé s Milošem Zemanem a na třetí s Vojtěchem Filipem, přičemž některé kroky pana Filipa byly dost zákeřné.

To znamená, že v tuhle chvíli je spor s panem Zemanem vyřešený. Bude jmenovat vládu, kdy jeden z ministrů bude pověřen vykonáváním dvou resortů. Pan Babiš ustoupil a evidentně nominoval Miroslava Pocheho na ministra zahraničních věcí.

A není to trochu alibismus ze strany Andreje Babiše? Nemáte pocit, že on se trochu vyvázal z odpovědnosti, kterou jako premiér má, i přesto, že věděl, že to takto dopadne?

A vy budete premiérem nebo předsedou vlády, kterému prezident nejmenuje navrženého kandidáta a vy to necháte bez odezvy?

Nebylo by lepší, aby ČSSD přesvědčila Andreje Babiše, aby na tom jméně trval?

Ale v tuto chvíli ještě ta vláda ani není jmenovaná. Tak uvidíme, co se stane.