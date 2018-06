Milan Vojtek, Právo

Oficiálně se měly stát bag-in-boxy neboli krabice s plastovým pytlem na sudové víno jako jednorázový, znovu nenaplnitelný obal prostředkem boje proti pančování vína. Ještě ale nezačala nová legislativa na začátku tohoto roku platit a už se dal na internetu za pár korun koupit ventil pro opětovné plnění bag-in-boxů, tedy zařízení popírající smysl opatření.

Vinaři, kteří se nové legislativě podrobili, se stali producenty tun odpadů, protože už nesmí svá sudová vína dávat do opakovaně použitelných kovových KEG sudů. Přitom podle kvalifikovaného odhadu, který má Vinařská asociace, patří 40 miliónů litrů vína právě do kategorie sudové.

Víno podražilo, přitom se mi hromadí spousta prázdných obalů a zabírají místo majitel vinotéky

„Pokud by se celá produkce přesunula do skleněných láhví, přibylo by 21 tisíc tun skla a 1800 tun papírového odpadu použitého na přepravní kartony. V poplatcích firmě, která u nás sbírá a recykluje obalové odpady, to představuje pro vinaře roční výdaj 42,5 miliónu korun,“ říká místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič.

Milióny navíc

Lepší to není ani při použití bag-in-boxů (BiB). „Přesun všech sudových vín jen do BiB by znamenal 520 tun plastů a 1200 tun kartonových obalů zpoplatněných 6,7 miliónu korun pro firmu zpracovávající obalové odpady,“ spočítal Maděřič částku, o kterou vzrostou náklady vinařů při použití BiB místo KEG sudů.

Tím ale výčet vyprodukovaného odpadu nekončí. Je třeba přičíst ten, který vzniká při prodeji ve vinotékách.

Stále se čepuje víno z BiB do menších obalů. Jak se většina majitelů vinoték shoduje, většinou si zákazníci nosí PET láhve.

Vinařům povinnost odstoupit od použití opakovaně využitelných sudů přinesla jen zvýšení nákladů. Ty se ale přenášejí na zákazníky. Náklady na pořízení BiB znamenají, že vinotéky mají každý litr vína o pět korun dražší.

„Víno podražilo, přitom se mi hromadí spousta prázdných obalů. Divím se, že se tolik mluví o ochraně životního prostředí, a přijme se zákon, který garantuje produkci tun zbytečného odpadu v podobě použitých obalů. Myslím, že jednoho dne nám dojde trpělivost a těmi obaly zasypeme ministerstvo zemědělství, které toto dopustilo,“ řekl majitel jedné pražské vinotéky.