Novinky, ČTK

Evropa podle něj Česku nadiktovala na léta 2014 až 2020 programy, v nichž je velká část peněz vyčleněna na sociální oblast, ale nedaří se je vyčerpat.

„Návrh evropského rozpočtu je pro nás naprosto nepřijatelný. V tom, že se Brusel znovu snaží prosazovat tyto představy a my potřebujeme dostat peníze do investic. Proto mapujeme investiční potřeby a chceme vyjednávat na další období 2021 a dál, aby se peníze skutečně našly, aby se to neztratilo na nějakých rekvalifikacích, školeních a tak dále,” řekl Babiš.

Na návštěvu Pardubického kraje cestovala vláda vlakem. Hned na hlavním nádraží v Pardubicích se pak řešila výstavba nového autobusového terminálu v prostoru přednádraží, protože majitel pozemků pod současným autobusovým nádražím chce prostor využít jinak a kraj hledá řešení. pic.twitter.com/9hKidEAh4J — Úřad vlády ČR (@strakovka) 18. června 2018

Například ministerstvo práce a sociálních věcí má v současném programovém období vyčleněno z evropských fondů 58 miliard korun. Podle Babiše by ale peníze byly spíše potřeba na investice ve zdravotnictví a školství.

„Budeme se snažit peníze v rámci programů MPSV a MŠMT dostat z českého rozpočtu, ale ty evropské by měly jít do investic, aby byly hmatatelné, abychom viděli, kde jsou,” řekl Babiš.

Česká republika čerpá z unijních dotací stovky miliard nejen na sociální oblast, ale rovněž na rozvoj infrastruktury či na zemědělství.